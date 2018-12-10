Eser Yenenler sevgilisi Berfu Yıldız ile 1. yılını kutladı

Geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle ilgili bir itirafta bulunan Berfu Yıldız, "Ben ilk görüşte aşık oldum, vuruldum. Eser'in pamuk gibi bir kalbi var. O kadar tatlı ki yanaklarını sıkmadan duramıyorum, bebek gibi" demişti.

Ünlü çift, ilişkilerinin 1. yıldönümünü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Yenenler, sevgilisiyle birlikte çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Tam bir yıl..." notuyla paylaştı. Yenenler'in paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

Eser Yenenler, yakın çevresine, “Berfu bana çok iyi geldi, onun sayesinde sigarayı ve gece hayatını bıraktım” demişti.

Öte yandan çiftin, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldığı konuşuluyordu. (HT Magazin)



