MAGAZİN

Eser Yenenler sevgilisi Berfu Yıldız ile 1. yılını kutladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.12.2018 12:21 | Son Güncelleme

Eser Yenenler, Miss Turkey 2015 dördüncü güzeli Berfu Yıldız ile ocak ayında flört etmeye başlamıştı. Yenenler, ilişkilerinin 1. yıldönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Eser Yenenler sevgilisi Berfu Yıldız ile 1. yılını kutladı

Geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle ilgili bir itirafta bulunan Berfu Yıldız, "Ben ilk görüşte aşık oldum, vuruldum. Eser'in pamuk gibi bir kalbi var. O kadar tatlı ki yanaklarını sıkmadan duramıyorum, bebek gibi" demişti.

2254801_42e86be612b65f0c2c5ede4c60e9d89c_640x640

Ünlü çift, ilişkilerinin 1. yıldönümünü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Yenenler, sevgilisiyle birlikte çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Tam bir yıl..." notuyla paylaştı. Yenenler'in paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

2254801_f8519f61256025f3e8ed4f9e9ae3f61a_640x640

Eser Yenenler, yakın çevresine, “Berfu bana çok iyi geldi, onun sayesinde sigarayı ve gece hayatını bıraktım” demişti.

2254801_85be4aa70078c47a64fd214bdefc3fff_640x640

Öte yandan çiftin, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldığı konuşuluyordu. (HT Magazin)

2254801_b8130ba84236d62417511e83875fe319_640x640

2254801_e47ff03ccdd012bc9808dad49f83f913_640x640

2254801_5328aa97f81f21804fac33029adaafb2_640x640

PARTNERCareem taksilerle yola devam edecek!Careem taksilerle yola devam edecek!
Aylarca tedavi gördü ama... Aylarca tedavi gördü ama...
Seksi görüntüsünün sırrını verdi! Eksi 140 derecede...Seksi görüntüsünün sırrını verdi! Eksi 140 derecede...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eser Yenenler berfu yıldız birinci yıl

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den 10 Aralık hava durumu uyarısı! Marmara'da yağış ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji'den 10 Aralık hava durumu uyarısı! Marmara'da yağış ve fırtınaya dikkat

Çanakkale'de korkunç kaza! İşçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'de korkunç kaza! İşçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Sosyal medyada 'Kılıç artığı' tartışması! Sosyoloji profesörü tepkiler gelince sildi

Sosyal medyada 'Kılıç artığı' tartışması! Sosyoloji profesörü tepkiler gelince sildi

CHP ve İYİ Parti'den Ankara zirvesi: Adayımız Mansur Yavaş olacak

CHP ve İYİ Parti'den Ankara zirvesi: Adayımız Mansur Yavaş olacak

Ünlü tarihçi Talha Uğurluer'e FETÖ gözaltısı

Ünlü tarihçi Talha Uğurluer'e FETÖ gözaltısı

'Üsküdar için ünlü ismi aday gösterecekler' iddiası

'Üsküdar için ünlü ismi aday gösterecekler' iddiası

İlginizi Çekebilir

Eski güzellik kraliçesi, 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı

Eski güzellik kraliçesi, 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı

Survivor Şampiyonu Avatar Atakan'tan alkış toplayan hareket! 850 bin lira bağışladı

Survivor Şampiyonu Avatar Atakan'tan alkış toplayan hareket! 850 bin lira bağışladı

Zahide Yetiş İlahiyat Fakültesi'nde hadis dersine girince...

Zahide Yetiş İlahiyat Fakültesi'nde hadis dersine girince...

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2019 için sürpriz paylaşım

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2019 için sürpriz paylaşım

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2018 yılında aramızdan ayrılan ünlü isimler

Aylarca tedavi gördü ama...

Nesrin Cavadzade üç dakika eksi 140 derecede kalıyor!

Seksi görüntüsünün sırrını verdi! Eksi 140 derecede...

Ayça Ayşin Turan: Her Karadeniz kadını gibi sıcakkanlıyım

Her Karadeniz kadını gibi sıcakkanlıyım

'Bakire değilim" diyen Merve Taşkın: Tanınan bir oyuncuyla...

Bir itiraf daha: Birlikte olduğum kişi...

Pınar Altuğ'un takıları kıyafetinin önüne geçti

Takıları kıyafetinin önüne geçti

Dilan Deniz Çiçek ve Aslı Bekiroğlu'nun dans videosu olay oldu

Bu anlar sosyal medyayı salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.