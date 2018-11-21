Eser Yenenler Show'a bu akşam kimler konuk olacak?

Geçen sezon 3 Adam programıyla TV8 ekranlarında olan Eser Yenenler artık tv kariyerine yalnız devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Aleyna Tilki ve İbrahim Büyükak'ın konuk olduğu bölümle yayın hayatına başlayan Eser Yenenler Show'un ikinci haftasında yine bomba konuklar var. Eser Yenenler bu akşam dört ünlü ismi programında konuk edecek.

Saba Tümer, İlhan Şeşen, Şahin Kendirci ve Oğuzhan Uğur'un konuk olduğu Eser Yenenler Show bu gece 23:15'te TV8'de!

Birbirinden renkli konu ve konukları ile “Eser Yenenler Show” her çarşamba gecesi 23:15'te TV8 ekranlarında!



