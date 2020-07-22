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Eser Yenenler şok diyetinin etkisini gördü! Eser Yenenler’in verdiği kilolar sosyal medyanın gündeminde!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 13:08 | Son Güncelleme

“Çok Güzel Hareket Bunlar” programıyla ünlenen Eser Yenenler sonrasında yaptığı başarılı projeler ile Türk halkının takdirini kazanmayı başardı. TV 8 ekranlarına gelen Eser Yenenler Show (EYS) talk şovunu sunan ünlü sanatçı kendisi için yaptığı şişman şakalarıyla insanları gülümsetmeyi başarıyor. Şişman şakalarının sonrasında EYS programına “linç @(et)” bölümü koymaya karar veren Eser Yenenler sıkı bir diyete girdi.

Eser Yenenler şok diyetinin etkisini gördü! Eser Yenenler’in verdiği kilolar sosyal medyanın gündeminde!

Ünlü komedyenin aldığı son karar ile diyete başlaması şişman şakalarını sona erdireceğe benziyor. Önceki yıllarda da birçok kez diyet yapan ve kilo vermek için uğraşan Eser Yenenler ilk defa oldukça ciddi. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından 90 gün sürecek düzenli diyet ve spor programına başladığını söyleyen Eser Yenenler fazla kilolarından kurtuldu. Önceki haliyle kıyaslandığında arada gözle görülür fark olan Eser Yenenler takipçilerinden övgü dolu sözler topladı.

'HALAY ARKADAŞI'

eser yenenler
Eser Yenenler’in kilo verdiği eşi Berfu Yenenler’in paylaştığı fotoğraf ile ortaya çıktı. Evlerinin bahçesinde el ele tutuşarak poz veren çift için Berfu Yenenler “halay arkadaşı” benzetmesini yaptı. Eşi Eser Yenenler ile olan fotoğrafının altına “Halay arkadaşınızı etiketleyin. Benimki düğünden beri belli” notunu düştü. Kısa süre içerisinde fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Berfu Yenenler’in takipçileri ünlü komedyenin verdiği kilolara dikkat çekerek “Eser baya zayıfladı, Eser abi kilo vermiş, abi zayıflamışsın” şeklinde yorumlar yaptı. Eser Yenenler’in diyet listesi ise araştırılan konuların başında geldi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
nasıl kilo vermiş benim gözler baya bir sorunlu sanırım:(
Sen kilo verme yakısıyor sana
hani fark öncesi sonrası koyaydın farkı kimse bulmazdı:)
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