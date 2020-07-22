Eser Yenenler şok diyetinin etkisini gördü! Eser Yenenler’in verdiği kilolar sosyal medyanın gündeminde!

Ünlü komedyenin aldığı son karar ile diyete başlaması şişman şakalarını sona erdireceğe benziyor. Önceki yıllarda da birçok kez diyet yapan ve kilo vermek için uğraşan Eser Yenenler ilk defa oldukça ciddi. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından 90 gün sürecek düzenli diyet ve spor programına başladığını söyleyen Eser Yenenler fazla kilolarından kurtuldu. Önceki haliyle kıyaslandığında arada gözle görülür fark olan Eser Yenenler takipçilerinden övgü dolu sözler topladı.

'HALAY ARKADAŞI'



Eser Yenenler’in kilo verdiği eşi Berfu Yenenler’in paylaştığı fotoğraf ile ortaya çıktı. Evlerinin bahçesinde el ele tutuşarak poz veren çift için Berfu Yenenler “halay arkadaşı” benzetmesini yaptı. Eşi Eser Yenenler ile olan fotoğrafının altına “Halay arkadaşınızı etiketleyin. Benimki düğünden beri belli” notunu düştü. Kısa süre içerisinde fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Berfu Yenenler’in takipçileri ünlü komedyenin verdiği kilolara dikkat çekerek “Eser baya zayıfladı, Eser abi kilo vermiş, abi zayıflamışsın” şeklinde yorumlar yaptı. Eser Yenenler’in diyet listesi ise araştırılan konuların başında geldi.



