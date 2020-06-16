Eser Yenenler ve Berfu Yenenler İstanbul'u terk etti! İşte orman içindeki evleri

Türkiye güzeli Berfu Yenenler, geçtiğimiz yıl haziran ayında Eser Yenenler ile nikah masasına oturdu. Çiftin oğulları Kuzey, aynı yıl dünyaya geldi. Kuzey'i doğayla iç içe büyütme fikri ve ortaya çıkan korona irüs ünlü çifti taşınma kararı almasına neden oldu. Şehir merkezinde iki katlı villada oturan ikili ev arayışına girdi. Ünlü çift çok geçmeden hayallerindeki evi buldu! İşte orman içindeki muhteşem ev...

İşte Eser ve Berfu Yenenler'in yeni evi!

İstanbul'dan uzak orman içinde bir ev kiralayan ikiliden Berfu Yenenler, taşınma sürecini anlatan ve evi tanıtan bir video çekti.

'EV BİZİ BULDU' Eski evlerinden taşınmalarında komşularının da etkisi olduğunu anlatan Berfu Yenenler "4 aydır evden dışarı çıkmıyorduk. Bari gidelim de kendimizi dağa taşa vuralım dedik. Bu evi internetten bulmadık, ev bizi buldu. Eve bir şekilde kavuştuk" dedi.

Yenenler evini şu sözlerle tanıttı: "Bizden önceki ev sahibimiz buraya kümes yapmış. Tavukları varmış. Biz de alacağız. Yakında 'organik yumurtaları nasıl topluyorum' videosu çekeceğim. Umarım bir de minik köpeğimiz olacak.

- Evin salonunda verandaya bir kapı açılıyor. Verandadan bahçeye inen merdivenler var...

'YEMEK VİDEOLARINA HAZIR OLUN' - Mutfak tam bir Refika mutfağı... Eski evinki çok küçüktü. Kuzey'in eşyaları gelince sığmamaya başladık. Bu mutfakta yemek videolarına da hazır olun.

- Evin bir odası Eser'in çalışma odası olacak. Üst katta sadece bir oda ve bir de giyinme odası gibi minik bir alan var...

-Sitede keçi, kuzu besleyen insanlar varmış. Yakında biz de küçük baş, büyük baş hayvancılığa başlarsak şaşırmayın.

-Kuzey'in odası harika olmuş. İnanılmaz güzel. Duvarlarda resimler var.

'EVDE SAUNA VARMIŞ!' - Evde sauna olduğunu kiraladıktan sonra öğrendik. Ve şok olduk. Çünkü hiçbirimizin sauna ile işi yok...