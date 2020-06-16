MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eser Yenenler ve Berfu Yenenler İstanbul'u terk etti! İşte orman içindeki evleri

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler İstanbul'u terk etti! İşte orman içindeki evleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 10:36 | Son Güncelleme

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti de İstanbul'u terk eden ünlüler arasına girdi. Ünlü çift karantinadan çıkar çıkmaz orman içinde bir ev tuttu. Yenenler evi takipçilerine tanıttı.

Türkiye güzeli Berfu Yenenler, geçtiğimiz yıl haziran ayında Eser Yenenler ile nikah masasına oturdu.

Çiftin oğulları Kuzey, aynı yıl dünyaya geldi. Kuzey'i doğayla iç içe büyütme fikri ve ortaya çıkan korona irüs ünlü çifti taşınma kararı almasına neden oldu.

Şehir merkezinde iki katlı villada oturan ikili ev arayışına girdi. Ünlü çift çok geçmeden hayallerindeki evi buldu! İşte orman içindeki muhteşem ev...

İşte Eser ve Berfu Yenenler'in yeni evi!

İstanbul'dan uzak orman içinde bir ev kiralayan ikiliden Berfu Yenenler, taşınma sürecini anlatan ve evi tanıtan bir video çekti.

'EV BİZİ BULDU'

'EV BİZİ BULDU'
Eski evlerinden taşınmalarında komşularının da etkisi olduğunu anlatan Berfu Yenenler "4 aydır evden dışarı çıkmıyorduk. Bari gidelim de kendimizi dağa taşa vuralım dedik. Bu evi internetten bulmadık, ev bizi buldu. Eve bir şekilde kavuştuk" dedi.
Yenenler evini şu sözlerle tanıttı: "Bizden önceki ev sahibimiz buraya kümes yapmış. Tavukları varmış. Biz de alacağız. Yakında 'organik yumurtaları nasıl topluyorum' videosu çekeceğim. Umarım bir de minik köpeğimiz olacak.
- Evin salonunda verandaya bir kapı açılıyor. Verandadan bahçeye inen merdivenler var...

'YEMEK VİDEOLARINA HAZIR OLUN'

'YEMEK VİDEOLARINA HAZIR OLUN'
- Mutfak tam bir Refika mutfağı... Eski evinki çok küçüktü. Kuzey'in eşyaları gelince sığmamaya başladık. Bu mutfakta yemek videolarına da hazır olun.
- Evin bir odası Eser'in çalışma odası olacak. Üst katta sadece bir oda ve bir de giyinme odası gibi minik bir alan var...
-Sitede keçi, kuzu besleyen insanlar varmış. Yakında biz de küçük baş, büyük baş hayvancılığa başlarsak şaşırmayın.
-Kuzey'in odası harika olmuş. İnanılmaz güzel. Duvarlarda resimler var.

'EVDE SAUNA VARMIŞ!'

'EVDE SAUNA VARMIŞ!'
- Evde sauna olduğunu kiraladıktan sonra öğrendik. Ve şok olduk. Çünkü hiçbirimizin sauna ile işi yok...
- 2 sene önce de böyle bir eve bakmıştık ama olmamıştı. Taşınmamız 1 hafta 10 günü bulacak. Bahçeye sebze ekeceğiz ve ağaçlara hamak asacağız.
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeyi verdi! Heyecanlandıran paylaşım

Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeyi verdi! Heyecanlandıran paylaşım

Peş peşe FETÖ operasyonu

Peş peşe FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Zafer Aktaş getirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Zafer Aktaş getirildi

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Minibüs Fırat Nehri’ne uçtu: Ölü ve yaralılar var

Minibüs Fırat Nehri’ne uçtu: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Bir deri bir kemik kaldı! Son hali şoke etti

Bir deri bir kemik kaldı! Son hali şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Merve Özbey isyan etti: 'Yatak odası sorulmaz'

İsyan etti! 'Yatak odasını soramazsın!'

Bircan Bali canlı yayında fenalaştı! Seren Serengil ne yapacağını bilemedi

Canlı yayında fenalaştı! 'Ay sinirim bozuldu'

Hazal Kaya ve Burak Deniz'in atışması sosyal medyayı salladı

Atışmaları sosyal medyayı salladı

Koronavirüs duası 'keriz yolma duası' çıktı

Skandal olay! 'Keriz yolma duası' çıktı

Şener Üşümezsoy canlı yayın tarzıyla olay oldu

Tarzıyla olay oldu! 'Hocam tatilden alıp geldik galiba'

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer tatilde! Eda Ece bu sefer bikinili yakalandı

'Kilolu çıkmışım' demişti! Bu sefer bikinili yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.