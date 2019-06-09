Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın mutlu günü! Dünyaevine girdiler

Oyuncu Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız, bu akşam dünyaevine girdi.

Eser Yenenler bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Berfu Yıldız'a Şubat ayında gittikleri Finlandiya tatilinde evlilik teklif etmişti. Sonrasında Yıldız'ın hamile olduğu ortaya çıkmış ve çift, ışık hızıyla nikah masasına oturmuştu.