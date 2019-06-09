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Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın mutlu günü! Dünyaevine girdiler

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.06.2019 20:24 | Son Güncelleme

Başarılı oyuncu Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız dünyaevine girdi.

İşte çiftin mutlu gününden ilk kareler...

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın mutlu günü

Oyuncu Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız, bu akşam dünyaevine girdi.
Eser Yenenler bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Berfu Yıldız'a Şubat ayında gittikleri Finlandiya tatilinde evlilik teklif etmişti. Sonrasında Yıldız'ın hamile olduğu ortaya çıkmış ve çift, ışık hızıyla nikah masasına oturmuştu.
Çiftin düğünü Kilyos Milyon Beach'te gerçekleşti. Hande Erçel-Murat Dalkılıç ve Aslı Enver- Murat Boz çiftleri, Eser Yenenler ve Berfu Yıldız’ın düğününe birlikte katıldı. (Kaynak: Gecce)
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Eser Yenenler berfu yıldız miss turkey 2015

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