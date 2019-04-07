Eser Yenenler ve Berfu Yıldız nişanlandı! İşte düğün tarihi

Eser Yenenler 2015 Miss Turkey dördüncü güzeli Berfu Yıldız ile 2017'de aşk yaşamaya başlamıştı.

Eser Yenenler, geçen yıl tatil için gittikleri Finlandiya'da sevgilisine minik bir tektaş ile evlilik teklif etmişti.

Geçtiğimiz gün aile arasında nişan yapan çiftin düğün tarihi belli oldu.

Eser Yenenler ile Berfu Yıldız 9 Haziran'da nikah masasına oturacak.

Yenenler nişandan paylaştığı fotoğrafın altına "kızımızı aldık" notunu düşerken Yıldız ise aynı pozu "bugünün hatırası" notuyla paylaştı.



