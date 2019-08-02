ESER’de hasat zamanı

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ESER’in (Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi) özel çocukları, hobi bahçelerinde yetiştirdikleri ürünlerin ilk hasatını yaptı.

ESER, özel çocukları için onları sosyal yaşama kazandırma ve öz güvenlerini artırma adına birçok etkinliğe imza atıyor. Bu önemli etkinliklerin arasında ESER’in bahçesinde kurulan özel “Hobi Bahçesi” de yer alıyor.

Ektiler, suladılar ve topladılar

Çocukların sosyalleşmesi, toprakla iç içe olup enerjilerini atması, sebze ve meyveleri tanıması, bedensel ve psikolojik olarak motive olmaları amaçlanan bahçede; domates, salatalık, fasulye, biber, patlıcan, kara lahana, bal kabağı, çilek gibi birçok ürün yetiştiriliyor. Toprağa tohumların ekiminden sulamasına, bakımından hasatına kadar ürünlerin yetiştirilmesinde emek veren çocuklar ilk hasatlarını topladılar. Hobi bahçesinde yetişen biber, domates, kabak ve salatalıkları toplayan çocuklar büyük bir mutluluk yaşadılar.

"Çocuklar bir ürünün yetişmesinin her anına tanık oluyorlar”

ESER’in hobi bahçesinde aktif olarak çalışan çocukların toprakla uğraşmaktan büyük keyif aldıklarını söyleyen Ziraat Mühendisi Ednan Uğurlu, “Kış döneminde başlayan bir hazırlığın ilk meyvelerini almaya başladık. Çocuklarla birlikte toprağımızı işledik, tohumlarımızı attık ve ilk ürünlerimizi çocuklarımızla birlikte topladık. Şehir ortamında birçok çocuk sebze ve meyveleri pazarda veya evinin buzdolabında görürken bizim çocuklarımız ise tohumun toprağa düşmesinden, filizlenmesine ve meyvesini vermesine kadar her aşamasına bire bir tanık oluyorlar” diyor.