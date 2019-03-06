ESET’ten akıllı evlere yönelik yeni güvenlik çözümleri

Bu gelişmeler bir yandan hayatlarımızı kolaylaştırırken bir yandan da yeni tehlikelere zemin hazırlıyor. İşte burada da güvenlik yazılımlarından yardım almak gerekiyor. ESET

ESET’in MWC 2019’da görücüye çıkardığı yeni ürünleri arasında, ev güvenliği için hazırlanan Android çözümleri de vardı. Bu videomuzda, ESET’ten Tony Anscombe ile bu konu da dahil pek çok konu hakkında konuştuk.

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