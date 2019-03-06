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Esgin: “Biz siyasetten milletimize hizmeti anlıyoruz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 12:53 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, “Biz siyasetten millete ve memlekete hizmeti anlıyoruz” dedi.Milletvekili Mustafa Esgin, Beşevler Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi ile kahvaltıda bir araya geldi.

Esgin: “Biz siyasetten milletimize hizmeti anlıyoruz”

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, “Biz siyasetten millete ve memlekete hizmeti anlıyoruz” dedi.
Milletvekili Mustafa Esgin, Beşevler Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi ile kahvaltıda bir araya geldi. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, cumhur ittifakı Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin’in katıldığı programda konuşan Esgin, "24 Haziran seçimlerinde çok ilginç bir şeyle karşılaştım. Muhalefet kastıyla birileri hastane yapmamıza, şehir hastaneleri yapmamıza karşı çıkıyor. Daha sonra biraz düşündüm. Yine aynı anlayış, aynı zihniyet yol yaptığımız, köprü, boğazın altından raylı sistemler döşediğimiz zamanda rahatsız olmuştu. Siz onları biliyorsunuz. Halkın kök değerlerinden yola çıkmayan, istediği kadar algı yönetimi yapsın. Millete rağmen, halka rağmen anlayışları dayatan, dağdaki çobanın oyu ile kendi oylarını bir tutmayan, başbakanlar asan bir zihniyetin ürünü ile karşı karşıya olduğumuzu sizin ferasetiniz gayet net görüyor. Biz siyasetten millete ve memlekete hizmeti anlıyoruz. Bunları algı yönetmek için anlatmıyoruz. Köprülü kavşaklar yaptık. Bunların hiçbirisinin açılışı yapmadık” diye konuştu.
90’lı yıllarda bir başbakan hatırladığını dile getiren Esgin, “Sarı Cami’nin oradaki üst geçidi açmaya geliyorlardı. Bir başbakan, yaya üst geçidini açıyordu. Allah’a şükürler olsun şimdi daha büyük hizmetleri sessiz sedasız açıyoruz. Bunlar bizim boynumuzun borcu. Sizin hayır duanız ve desteğiniz ile yaptık. Bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Esgin: “Biz siyasetten milletimize hizmeti anlıyoruz”

Esgin: “Biz siyasetten milletimize hizmeti anlıyoruz”

Esgin: “Biz siyasetten milletimize hizmeti anlıyoruz”

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