AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, mayıs ayında açılması planlanan Şehir Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi’nin yükünün azalacağını söyledi.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret eden Milletvekili Mustafa Esgin, Başhekim Muhammed Güzelsoy ve diğer yetkililerden bilgi aldı. Acil serviste tedavi olan hasta ve hasta yakınlarının dertlerini dinleyen Milletvekili Esgin, doktor ve diğer sağlık çalışanlarına da çalışmalarında kolaylıklar diledi. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne günde 35 bin civarında insanın girip çıktığını ve 200 poliklinikte günde yaklaşık 15 bin dolayında hastaya acil dahil poliklinik hizmet verildiğini ifade eden Mustafa Esgin, “Bursa’da çok önemli bir yerde olan ve 3’ncü basamak sağlık hizmeti sunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin günlük acil servis ile birlikte 15 bin civarındaki poliklinik hasta sayısı ile ne kadar büyük çapta hizmet verdiği görebiliyoruz. 16 yıllık iktidarımızda 16 büyük hastaneyi Bursa’ya kazandırdık. Ayrıca Bursa’da 2 Diş Hastanesi’ni de hizmete açtık. Önümüzdeki ayda Yenişehir ve Kestel devlet hastanelerini hizmete açıyoruz" dedi.

Mayıs ayından sonra Bursa’nın batısında açacağımız şehir hastanesi ile birlikte Yüksek İhtisas Hastanesi’ndeki yoğunluk yükünün de azalacağını belirten Esgin, "3’ncü basamak sağlık kuruluşu dediğimizde daha ileri düzeyde tetkik ve tedavilerin yapıldığı sağlık kurumlarımızı kastediyoruz. Ben fedakarca çalışan sağlık personelimize, idari kadromuza ve başhekimimize teşekkür ediyorum. Şehrimizin ağırlıklı olarak Osmangazi, Yıldırım, Kestel, Gürsu ve diğer ilçelerimize hizmet veren hastanemizin daha ileri hizmet vermesi için her türlü gayreti göstereceğiz. Sağlık sistemimizde hasta memnuniyetimiz yüzde 39’lardan yüzde 77’lere bu oran ilerlediyse burada bir başarı öyküsü vardır. Bu başarı Türk halkının başarısıdır” diye konuştu.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 200 poliklinik ile günlük olarak 11 binin civarındaki hastaya hizmet vermekte olduklarını belirten Güzelsoy ise, "Acil servisimize gelen günlük hasta sayısı şu sıralar 4 bin hastayı geçti. Düşük olduğu zamanlarda 2 bin 500 hasta civarında seyrediyor. 2017 yılı verilerine göre ambulansın en çok hasta getirdiği merkez bizim hastanemizdir. Bütün hastaneler içerisinde en çok acile hasta kabul eden hastane sıralamasında Türkiye’de 3’ncü sıradayız. Yine 2017 verilerine göre A ve B sınıfı ameliyatların yapıldığı hastane sıralamasında ise birinciyiz. Büyük bir hastane olarak 4 bine yakın personelimizle birlikte her gün hastanemize günlük 30-35 bin civarında insan giriyor. Hastane olarak eğitim çalışmalarımız da her geçen gün artıyor. 2019 yılında sadece eğitim ve araştırma hastanesi seviyesinde değil şehir hastanesi düzeyinde halkımıza hizmet sunmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.