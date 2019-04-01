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Esgin’den teşkilatlara ve Bursa’ya teşekkür mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 17:09 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, 31 Mart Yerel seçimlerinde Bursa’nın zaferinin mimarı olarak gördüğü Cumhur İttifakı teşkilatlarına sosyal medya hesabı aracılığıyla teşekkür etti.Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler seçimlerini tamamlandı.

Esgin’den teşkilatlara ve Bursa’ya teşekkür mesajı

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, 31 Mart Yerel seçimlerinde Bursa’nın zaferinin mimarı olarak gördüğü Cumhur İttifakı teşkilatlarına sosyal medya hesabı aracılığıyla teşekkür etti.
Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler seçimlerini tamamlandı. Türkiye genelinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı yüzde 51.63 ile açık ara birinci oldu. Bursa’da Cumhur İttifakı’nın adayı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş yeniden başkanlığa seçildi. Cumhur İttifakı’nın Bursa’daki seçim başarısında teşkilatların büyük önemine dikkat çeken AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, sosyal medya hesabı aracılığıyla teşkilatlara teşekkür mesajı verdi.
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin sosyal hesabında yoğun beğeni alan açıklamasında şu mesajları verdi: "Oy veren vermeyen bütün hemşehrilerimiz ve vatandaşlarımız gözümüzde birer azizdir ve hizmet boyun borcumuzdur. Verdiğiniz önemli destek bizi Bursa adına yapacağımız hizmetlerde daha da yüreklendirdi. Sağolun, varolun"
Mesajın devamında Esgin, "Bursa İçin Canla Başla gece gündüz demeden çalışan AK davamızın kuruluşundan bugüne emeği olan kıymetli teşkilat mensuplarımız, bu Zafer sizin... Ev ev, kapı kapı dolaşarak her eve, her gönüle giren Kadın Kollarımızın "Hayme Anaları", "Nilüferleri" bu Zaferdeki en büyük pay sizin... Öyle bir gençliğimiz var ki; Asımın Nesli gibi "Zaman bendedir ve mekân bana emanettir! " şuurunda bir gençlik... Seçim süreci boyunca gerek sosyal medyada, gerekse sahada pek çok hakaretlere karşı tevazusunu yitirmeden "Eyvallah" deyip yoluna devam yüz binlerce "Yusuf’umuz" var bizim....
Samimiyetiyle gönüller kazanan, gayretiyle gece gündüz demeden mücadele eden Gençlik Kollarımızın Fatihleri, Ertuğrul’ları bu Zafer sizin eseriniz. Milletimizin kalbinde ve gönlünde kurulmuş olan Cumhur İttifakı’mızın kıymetli dava erleri...."

"Bursa baharı şimdi başlıyor"
Milliyetçi Hareket Partimizin sözünün eri olan Delikanlı yürekli sizlere de selam olsun. Övünün kıymetli dava arkadaşlarım... Bursa’nın baharı şimdi başlıyor. Şimdi; Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmanın zamanı... Durmak Yok Yola Devam...Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi.

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