Eshab-ı Kehf'te bayram tatili yoğunluğu

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kahramanmaraş'taki Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Antalya, Ankara, İstanbul, Konya, Gaziantep gibi illerden kente gelen ziyaretçiler Roma döneminde Hristiyanlığı kabul ettikleri için putperestlerin zulmünden kaçarak 309 yıl uyudukları kaynaklarda geçen 7 gencin, köpekleri Kıtmir ile sığındığı ve yüzlerce yıl burada uyudukları mekan olarak bilinen, milattan sonra 466 yılında yapılan mescidiyle en eski ziyaretgahlardan olan Eshab-ı Kehf Külliyesi'ni gezerek, ibadet ediyor.

Roma, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden izler taşıyan külliye ve mağara bayram dolayısıyla hem de cuma günü olması dolayısıyla yoğun günlerini geçiriyor.

Ziyaretçilerden Mehmet Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halkın bu tarihi mekana daha çok gelmesini ve manevi havasını solumasını istediklerini belirterek, "Eshab-ı Kehf gerçekten de huzur dolu bir mekan. Afşin Belediyesi buraya güzel yatırımlar yapmış. Eshab-ı Kehf'in her zaman dolup taşmasını arzu ediyoruz." dedi.