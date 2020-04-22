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  4. Eşi, 2 çocuğu ve komşuyu rehin aldı, 'kıskançlıktan yaptım' dedi

Eşi, 2 çocuğu ve komşuyu rehin aldı, 'kıskançlıktan yaptım' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 12:27 | Son Güncelleme

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ayrı yaşadığı eşi Banu T. ve 2 çocuğu ile eşinin komşusunu tabancayla rehin alan Halil T. (38), özel harekat polisi binaya girmek için hazırlık yaparken teslim oldu. Mahkemede kıskançlık nedeniyle böyle bir olaya kalkıştığını öne süren Hail T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarda Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, 1969 Sokak'ta meydana geldi. İlçede özel bir bankada güvenlik görevlisi olan Halil T., bir aydır ayrı yaşadığı, öğretmen olan eşi Banu T.'nin bir binanın dördüncü katındaki evine gitti. Halil T., burada eşi Banu ve 2 çocuğuyla eşinin misafiri olan komşusunu tabancayla rehin aldı.

Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı sokak kapatılarak, Özel Hareket polisleri çağırıldı. Halil T., kendisini ikna etmeye çalışan polislere direndi. Polis binaya girmek için hazırlık yaparken, Halil T., pencereden teslim olacağını söyleyip, rehin aldığı kişileri bıraktı. Halil T., gözaltına alındı.

BARIŞMAK İÇİN GELMİŞ

Halil T., polisteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Halil T., ifadesinde, "Bir aydır eşimle ayrı yaşıyoruz. O gün ise eve barışmak için geldim. Ancak, eşim kabul etmeyince tartışma çıktı. Kendimi kaybettim. Kıskançlıktan böyle bir şey yaptım" dedi.

Mahkeme, Halil T.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
rehin Aydın koca

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