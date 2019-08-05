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Eşi 3 çocuğu ile birlikte terk etti, harabe evde yaşama tutunmaya çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 12:21 | Son Güncelleme

Siirt’te yaşayan 51 yaşındaki işitme engelli Recai Kurban’ın eşi, 4 çocuğundan 3’ünü alarak kendisini terk etti.

Siirt’te yaşayan 51 yaşındaki işitme engelli Recai Kurban’ın eşi, 4 çocuğundan 3’ünü alarak kendisini terk etti. Tek çocuğu ile yıkılma tehlikesi bulunan evde yaşam mücadelesi veren Kurban, yetkililerden yardım bekliyor.
Siirt’te yaşayan 4 çocuk babası Recai Kurban’ın eşi, geçtiğimiz yıllarda 3 çocuğunu alarak kendisini terk etti. İşitme engeli nedeni ile zor zamanlar geçiren Kurban, bir çocuğu ile hayata tutunmaya çalışıyor. Yıkılmaya yüz tutan evde her gün ölümü bekleyen Kurban, yetkililerden kendilerine yardım edilmesini bekliyor.
Siirt, İşitme Engeliler Derneği üyelerinden Umut Öztaş’ın tercüme etmesi ile iletişime geçilen Kurban, yıkılmak üzere olan evde yaşam mücadelesi verdiklerini söyledi. Kurban, “Eşim beni terk etti, 3 çocuğum şu anda anneleri ile kalıyor, ben ve bir çocuğum bu evde kalıyoruz. Çalışamıyorum. Herkesten yardım istiyorum. Kimse bana yardım etmedi, kimseye derdimi anlatamıyorum. İşitme engelli olduğum için 3 çocuğum annesiyle kalıyor. Kaç senedir bu evde yaşıyorum. Çocuğumla burada mücadele ediyorum. Onun için her şeyi yapıyorum. Benim sesimin duyulmasını ve yetkililerin bana yardım etmesini bekliyorum” dedi.

Eşi 3 çocuğu ile birlikte terk etti, harabe evde yaşama tutunmaya çalışıyor

Eşi 3 çocuğu ile birlikte terk etti, harabe evde yaşama tutunmaya çalışıyor

Eşi 3 çocuğu ile birlikte terk etti, harabe evde yaşama tutunmaya çalışıyor

Eşi 3 çocuğu ile birlikte terk etti, harabe evde yaşama tutunmaya çalışıyor

Eşi 3 çocuğu ile birlikte terk etti, harabe evde yaşama tutunmaya çalışıyor

Eşi 3 çocuğu ile birlikte terk etti, harabe evde yaşama tutunmaya çalışıyor

Eşi 3 çocuğu ile birlikte terk etti, harabe evde yaşama tutunmaya çalışıyor

Eşi 3 çocuğu ile birlikte terk etti, harabe evde yaşama tutunmaya çalışıyor

Eşi 3 çocuğu ile birlikte terk etti, harabe evde yaşama tutunmaya çalışıyor

Eşi 3 çocuğu ile birlikte terk etti, harabe evde yaşama tutunmaya çalışıyor

Eşi 3 çocuğu ile birlikte terk etti, harabe evde yaşama tutunmaya çalışıyor

Eşi 3 çocuğu ile birlikte terk etti, harabe evde yaşama tutunmaya çalışıyor

Eşi 3 çocuğu ile birlikte terk etti, harabe evde yaşama tutunmaya çalışıyor

Eşi 3 çocuğu ile birlikte terk etti, harabe evde yaşama tutunmaya çalışıyor

Eşi 3 çocuğu ile birlikte terk etti, harabe evde yaşama tutunmaya çalışıyor
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