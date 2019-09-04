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Eşi 6 ayda 40 kilo verince kocası da obezite ameliyatı oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.09.2019 13:06 | Son Güncelleme

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi’nde daha önce eşi obezite ameliyatı olan olan ve 6 ayda 40 kilo verdiğini gören 135 kilo ağırlığındaki Cem Arman da kilo vermek için ameliyat oldu.Ameliyat PAÜ Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi’nde daha önce eşi obezite ameliyatı olan olan ve 6 ayda 40 kilo verdiğini gören 135 kilo ağırlığındaki Cem Arman da kilo vermek için ameliyat oldu.
Ameliyat PAÜ Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Raşid Aykota öncülüğündeki ekip tarafından yapıldı. 147 kilo ağırlığında ve 30 yaşında olan eşi Pınar Arman’ın ameliyat olduğu PAÜ’de kilo vermek için Cem Arman da ameliyat oldu. Geçtiğimiz ocak ayında eşi ameliyat olan Arman ise hafta başında bıçak altına yatarak ameliyat oldu.
Ameliyat ile ilgili bilgiler veren Dr. Aykota, obezite ameliyatlarının hastaların sadece estetik görüntüsünü değil aynı zamanda yaşam kalitelerinin de yükselttiğini vurguladı. Obezitenin kalıcı tedavisinin cerrahi yöntemler ile sağlandığını belirten Dr. Aykota, "Diyet ve egzersizle daha düşük oranda başarı sağlanırken, cerrahide bu oran oldukça yüksektir. Obezite cerrahisi kişinin sadece estetik görünümünü iyileştirmekle kalmaz yaşam kalitesine de olumlu katkı sağlar. Bu nedenle kalp ve damar hastalıkları, psikolojik bozukluklar ve uyku apnesi gibi hastalıklara karşı cerrahi ile kalıcı kilo verilerek çözüm sağlanmaktadır’’ dedi.

Yurt dışından PAÜ’ye obezite ameliyatı için hastalar geliyor
Obezite ameliyatlarına olan yoğun ilginin her geçen gün arttığını dile getiren Dr. Aykota şunları söyledi:
“Çağın en korkulan hastalığı morbid obezitenin cerrahi tedavisinden elde edilen sonuçların yüz güldürücü olması nedeniyle operasyonlar son yıllarda artan sıklıkla yapılmaktadır. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Obezite Merkezi gerek yurt içi gerekse yurt dışı Avrupa ülkelerinden özellikle Almanya, Fransa, İngiltere, Danimarka, İsviçre, Hollanda, Avusturya, Bosna Hersek ve İran gibi ülkelerde yaşayan hastaların ameliyat olmak için tercih ettiği güvenli bir merkez haline gelmiştir.”

PAÜ’de obezite ameliyatları 10 yıldır yapılıyor
Obezite ameliyatlarının yaklaşık 10 yıldır PAÜ’de başarı ile uyguladıklarını, Ege bölgesindeki en önemli merkezlerden biri olduklarını belirten Dr. Aykota, sadece Almanya değil birçok dış ülkeden de hastaları olduğunu, aynı zamanda sağlık turizmi için de hastaların Pamukkale Üniversitesini tercih ettiklerini bildirdi.
Eşinin 6 ay gibi kısa bir sürede 40 kg verdiğini gözlemledikten sonra kendisinin de ameliyata karar verdiğini söyleyen Cem Arman ise emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti.

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