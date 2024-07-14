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  4. Eşi arayınca olay yerine gitti, 3 kişiyi hastanelik etti! Milli sporcu yaşananları böyle anlattı: "Ufak bir sürtüşme yaşandı"

Eşi arayınca olay yerine gitti, 3 kişiyi hastanelik etti! Milli sporcu yaşananları böyle anlattı: "Ufak bir sürtüşme yaşandı"

14.07.2024 18:09
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Bolu'nun Mengen ilçesinde milli sporcu Halit Şahin, trafikte eşine hakaret eden 3 şahısla kavga etti. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin Şahin, "Ufak bir sürtüşme yaşandı. 3 kişi hastanelik oldu" dedi.

Eşi arayınca olay yerine gitti, 3 kişiyi hastanelik etti! Milli sporcu yaşananları böyle anlattı: "Ufak bir sürtüşme yaşandı"

Olay, Dörtyol Işıklar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu istikametine seyir halinde olan Aygül Şahin idaresindeki otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kaza yaptı. Kaza sonrası araçtan inen 3 erkek, kadın sürücü ile 2 çocuğunun bulunduğu araca yöneldi ve hakaret etti.

3 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Panik yaşayan Aygün Şahin olayın ardından eşi Halit Şahin'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Halit Şahin ile 3 kişi arasında tartışmanın ardından kavga çıktı. Kavgada yaralanan 3 kişi hastanelik oldu. Tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları bildirildi. O anlar güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

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Öte yandan, Şahin'in Timbersport Kütük Kesme Türkiye Milli Takımı sporcusu olduğu öğrenildi.

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"UFAK BİR SÜRTÜŞME"

Yaşananları anlatan Halit Şahin, "Eşim köye geliyordu. Yan yana iki araç kırmızı ışıkta durmuşlar. Beraber yola çıkmışlar. Eşim yolun karşısına geçeceği sırada diğer sürücü aniden otomobilini eşimin önüne getiriyor. Eşim diğer araca vurmuş ve 'Polis çağıralım' diyerek araçtan inmiş. Diğer araçtan inen 3 kişi de eşime yüksek sesle bağırmışlar, sert konuşmuşlar. Eşim de beni aradı. Ben de olay yerine gittim. Olayı anlamaya çalışırken bana da üst perdeden konuştular, küfrettiler. Sonrasında bu olay meydana geldi. Ufak bir sürtüşme yaşandı. 3 kişi hastanelik oldu" dedi.

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(İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Express
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Anahtar Kelimeler:
Bolu kavga milli sporcu
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