Eşi Aslıhan'ı boğarak öldürüp, iş makinesiyle gömmüş! Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde, 20 Mayıs günü saat 04.30 sıralarında jandarmaya giden Mesut Öztürk, eşi Aslıhan Öztürk'e ulaşamadığını belirterek, kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemede Mesut Öztürk'ün, olay gecesi halıya sarılı bir şeyi aracına taşıdığı belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alınan Öztürk, ifadesinde olayı itiraf etti. Evde çıkan tartışmada eşini yatak odasında boğarak öldürdüğünü, daha sonra halıya sarıp, araziye götürdüğünü ve burada iş makinesiyle gömdüğünü anlatan Öztürk, mahkemece tutuklandı. Aslıhan Öztürk'ün cenazesi ise toprağa verildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Mesut Öztürk hakkında hazırlanan iddianame, Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, sanık hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. Sanığın 20 Mayıs 2021 tarihinde jandarmaya giderek eşinin kaybolduğu ihbarında bulunduğu belirtilen iddianamede, olayın meydana geldiği evlerinin giriş kısmındaki kamera kayıtlarında plakası ve rengi belli olmayan aracın bagaj kısmına bir halının yerleştirildiği belirlenince, sanık Mesut Öztürk ile tekrar görüşme yapıldığı kaydedildi. Sanığın cinayeti itiraf ettiğinin anlatıldığı iddianamede, Öztürk'ün ifadesinde eşini öldürdükten sonra cesedini halıya sarıp araçla ormana götürdüğü, daha sonra iş makinesiyle açtığı çukura gömdüğünü söylediği kaydedildi.

Sanık Mesut Öztürk'ün yargılanmasına, 3 Kasım’da başlanacak.

(DHA)

