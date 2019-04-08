Eşi, baldızı ve kayınbiraderini öldüren zanlı, eve çift tabancayla gelmiş

Can ÇELİK- Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da boşanma davası açan eşiyle konuşma bahanesiyle geldiği kayınvalidesinin evinde çıkan kavgada tabancasıyla eşi Ayla Öneker (39), kayınbiraderi İzzet Bahri İrketi (45) ile baldızı Reyhan İrketi'yi (51) öldürdükten sonra kaçan Mehmet Öneker (45) aranıyor. Bacağından yaralanan kayınvalide Hacer İrketi'nin (70) tedavisi ise sürüyor. Katil zanlısının katliam yaptığı eve çifte tabancayla gelip, "Burada kimse sağ kalmayacak" diyerek, ateş açtığı bildirildi. Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi 69034 Sokak'ta dün saat 22.00 sıralarında hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve plastik malzeme üreticisi olan Mehmet Öneker, geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açan 3 çocuğunun annesi Ayla Öneker ile konuşma bahanesiyle kayınvalidesi Hacer İrketi'nin evine geldi. İddiaya göre, eve girip belindeki 2 tabancayı çeken Mehmet Öneker, "Burada kimse sağ kalmayacak" diye bağırdı. Karşısına çıkan kayınbiraderi İzzet Bahri İrketi, "Sakin ol, derdin ne ise konuşalım, silahları kaldır" dedi. Ancak Mehmet Öneker, ruhsatsız çifte tabancayla evdekilerin üzerine kurşun yağdırdı. Kan gölüne dönen evde kurşunlara hedef olan Ayla Öneker ve kardeşleri İzzet Bahri İrketi ile Reyhan İrketi yere yığıldı. Anne Hacer İrketi ise bacağından yaralandı. Mehmet Öneker, odadan çıkıncaya kadar ateş edip, kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri ve polis, Ayla Öneker ile İzzettin Bahri İrketi'nin cesediyle karşılaştı. Ağır yaralı olan Reyhan İrketi ise yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Bacağından hafif yaralanan Hacer İrketi ise tedaviye alındı. Evde 10 boş kovan bulunurken kardeşlerin cesetleri yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. DAHA ÖNCE DE DARBETMİŞ Ayla Öneker, İzzet Bahri İrketi ile Reyhan İrketi'nin cenazeleri ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Halen aranan katil zanlısı Mehmet Öneker'in eşi Ayla Öneker'i darbettiği ve çeşitli suçlardan cezaevine girdiği öğrenildi. Ayla Öneker ile boşanma davalarının ise 9 Mayıs'ta görüleceği bildirildi. ABLASI: ÖLDÜKTEN SONRA DA KURŞUNLAMIŞ Sabah saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu önüne gelen Ayla Öneker'in ablası Hamide İrketi, gözyaşlarına boğuldu. 3 kardeşini kaybeden Hamide İrketi, Mehmet Öneker'in kardeşini, evden çıkana kadar kurşunladığını söyledi.



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