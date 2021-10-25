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Eşi barışma teklifini reddedince kendisini vurdu

25.10.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de Bünyamin Çalışkan (31), boşanmak üzere olduğu eşinin barışma teklifini reddetmesiyle başına dayadığı tabancayı ateşleyip, kendisini ağır yaraladı.

Eşi barışma teklifini reddedince kendisini vurdu

Olay, saat 10.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Müderris Sokak'taki Bozkurt Apartmanı'nın bahçesinde meydana geldi. Bünyamin Çalışkan, boşanmak üzere olduğu eşinin yaşadığı eve gelerek, kendisiyle görüşüp, barışmak istediğini iletti. Barışma teklifinin reddedilmesi üzerine Çalışkan, belinden çıkardığı tabancayı başına dayayarak, eşinin gözü önünde ateşledi.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çalışkan, sağlık ekibince ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bünyamin Çalışkan'ın eşi de ifadesi için polis merkezine götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Kayseri
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