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Eşi barışmayı reddedince intihara kalkışan genci, polis ipten aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 00:39 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde Sadık Y.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde Sadık Y. (33), boşanma aşamasında olan ve evi terk eden eşi Ş.Y.'nin kaldığı babasının evinin önünde intihar girişiminde bulundu. Eşinin görüşme isteğine olumsuz cevap vermesi üzerine evin önündeki aydınlatma direğine bağladığı ipi boynuna geiçirip kendini boşluğa bırakan Sadık Y., olay yerinde bulunan polisler tarafından kurtarıldı.

Olay sabaha karşı saat 03.00 sıralarında İnegöl’ün Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.Y., geçimsizlik nedeniyle eşi Sadık Y.'ye boşanma davası açarak evi terk etti. Babasının evine dönün Ş.Y. ile barışmak isyen Sadık Y., sabaha karşı kayınpederinin evine giderek, eşi ile görüşmek istedi. Eşini görmek ve ikna etmek isteyen Sadık Y., aksi takdirde intihar edeceğini belirterek, elindeki ip ile aydınlatma direğine tırmandı. Bu sırada olay yerine gelen polis, olası bir olaya önlem aldı. Tüm çabalarına rağmen eşini ikna edemeyen Sadık Y., aydınlatma direğine bağladığı ipi boynuna geçirip kendini boşluğa bıraktı.

POLİS İPTEN ALDI

O sırada olay yerinde bulunan polislerden biri boşlukta sallanan Sadık Y.'yi ayaklarından tutup yukarı kaldırdı, diğer polis ise aydınlatma direğine tırmanıp, boynundaki ipi keserek, genç adamı kurtardı. Ölümden dönen Sadık Y., polislere, "Neden beni kurtardınız", diye tepki gösterdi. O sırada evden çıkan eşi Y.Ş. de "Banane" derken, polisler, genç kadını olay yerinden uzaklaştırdı.

CEBİNDEN İNTİHAR MEKTUBU ÇIKTI

İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan Sadık Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından yapılan incelemede gencin cebinde intihar mektubu bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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