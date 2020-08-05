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Eşi benzeri yoktu, koruma altına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2020 17:35 | Son Güncelleme

Sivas’ın Divriği ilçesindeki eski adı ile Tuğut, yeni adı ile Çiğdemli köyü SİT alanı olarak kabul edildi ve koruma altına alındı. Yaklaşık 400 yıllık ilginç köy, Orta Asya’dan Anadolu’ya göçen Türklerin ilk uğradığı yerlerden biri olma özelliği taşıyor.

Evliya Çelebi Seyahatname isimli eserinin 3. cildi 274. sayfasında bu köyden “150 haneli, bağlı-bahçeli, mamur bir köy” sözleri ile bahsedilen köy, Sivas Valiliğinin girişimleriyle SİT alanı ilan edilerek koruma altına alındı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DUYURDULAR

Karar Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sosyal medya hesapları üzerinden, “Yöresel Köy Mimarisi özellikleri taşıyarak görülmeye değer farklı mimariye sahip Divriği İlçemiz, Ağılcık (Çiğdemli - Tuğut) Köyünde yer alan muhtelif yapıların mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özellikleri açısından gösterdikleri nitelikler neticesinde 2863 sayılı kanun kapsamında Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilerek Kentsel Sit Alanı ilan edilmiştir” şeklinde duyuruldu.

ORTA ÇAĞ FİLM SETLERİNİ ANDIRIYOR

Evliye Çelebi’nin Seyahatname isimli eserinde konu ettiği köy, yaklaşık 150 haneden oluşuyor. Köydeki evler kendine özgü ilginç mimarileri ile dikkat çekiyor. Yaklaşık bin yıllık olduğu düşünülen köydeki evler bitişik yapıları ile Mardin evlerini de andırıyor. Evler arasında birbirine bağlanan tüneller, köprüler bulunduğu gibi bazı evlerin altında tünellerden ulaşılan mahzenler yer alıyor. Köy dar sokakları, taş duvarları, tavan işlemeleri ve tarihi kaldırımları ile adeta bir Orta Çağ filmi setini andırıyor. Nizami mimarisi ile de günümüz mimarları için bulunmaz bir örnek teşkil ediyor.

Köyün yerleşim yerine olarak ilk kez Romalılar döneminde kullanıldığı düşünülürken Türkler için ise tarihi yaklaşık 800 yıl öncesine dayanıyor. Köyde halen ayakta kalmayı başaran binaların tarihinin ise 300 ila 400 yıl arasında olduğu tahmin ediliyor. İHA

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