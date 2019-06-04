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Eşi boşanma davası açınca evi ateşe verip, intihara kalkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 16:14 | Son Güncelleme

  ANKARA'da eşinin kendisini terk etmesi nedeniyle bunalıma giren Salih K.

ANKARA'da eşinin kendisini terk etmesi nedeniyle bunalıma giren Salih K. (36), 3'üncü kattaki evini ateşe verip, balkona çıkarak, intihara kalkıştı. Salih K., yanına yaklaşan polis tarafından yakalanarak kurtarılırken, çevrede toplananlar intihar girişimini cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.
Mamak ilçesi General Zeki Doğan mahallesinde oturan 2 çocuk babası Salih K.'nın eşi, bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk etti. Ardından eşinin boşanma davası açtığını öğrenen Salih K., bayramın ilk günü evde tek başına bunalıma girince, 3'üncü kattaki evini ateşe verdi. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ve polis ekipleri, bu sırada evde bulunan Salih K.'yı dışarıya çıkarmak istedi. Elindeki ekmek bıçağıyla kendine zarar vereceğini söyleyen Salih K., balkona çıkarak, intihar etmek istedi. Eşinin ve çocuklarının eve dönmesini isteyen Salih K., balkon demirlerinin üzerine çıkıp aşağıya sarkarak, kendini atacağını söyledi. Polisin yaklaşık 2 saat süren ikna çabasına cevap vermeyen Salih K., dalgın bir anında balkonda arkasından gelen polis memuru tarafından tutularak kurtarıldı. Bu sırada çevrede toplananlar, cep telefonlarıyla intihar girişimini görüntülemek için birbirleriyle yarıştı. Salih K., ambulansta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Salih K.'dan görüntü
-Polisin ikna çabaları
-Vatandaşların intihar girişimini görüntülemesi
-İtfaiyeden görüntü
-Polisin Salih K.'yı kurtarma anı
-Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-İbrahim KÖRDEMİRCİ-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)

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