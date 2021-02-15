Eşi Cemal Metin Avcı ile Pınar’ın ilişkisini bilmiyormuş

Muğla’nın Menteşe ilçesinde geçen Temmuz ayında Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayetinin üçüncü duruşması Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı, duruşmaya SEGBİS kanalıyla katıldı. Duruşmada boşanma aşamasında olduğu eşi Eda Avcı, Mertcan Avcı’nın kız arkadaşı Bensu Cantekin ile Arda Abuleyla tanık olarak dinlendi. Eda Avcı: “Cemal ile Pınar’ın ilişkisini avukattan öğrendim"

Mahkemede tanık olarak ilk katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın boşanma aşamasındaki eşi Eda Avcı dinlendi. Avcı, “Ben de herkes gibi öğrendim. Salı sabahı komutan, kayınpederimi aradı ve Cemal’in cinayet işlediğini öğrendik. Pazartesi günü Cemal’in Akyaka’da olduğunu öğrendim. Sonrasında da avukatı bana kızla ilişkisi olduğunu söyledi. Bunu duyunca şoke oldum. Öncesinde bilmiyordum. Bir avukat, Cemal’in kızla bir ilişkisi olduğunu, kızın kaybolduğunu bana söyledi. Ben de ‘yaptıysa bunu yaylada yapmıştır’ dedim. Temizlik yapmaya gittiğini biliyordum. Yaylaya gidip görmek istedim. Gidince büyük bir temizlik yapılmıştı. Ben orayı o şekilde bırakmamıştım. Yaylaya gece geç saat olduğu için Cemal’in ailesi ile gittim. Mertcan Avcı bardaydı. Ben Mertcan’ı yaylaya gittikten sonra geç saatte gördüm. Sabaha kadar uyumadık’ ifadelerini kullandı.

“Yaptıysa bağ evinde yapar dedim”

Eda Avcı olaydan sonra eşinin bir sıkıntısı olduğunu anladığını belirterek, “Sosyal medyada kızın resimleri sürekli paylaşılıyordu. Cemal’le ilişkisi olduğunu duyduğumda öldürmüş olabileceğini düşündüm. Yaparsa bağ evinde yapmıştır diyerek gidip kendi gözlerimle görmek istedim. Herkes kızın 4 gündür kayıp olduğu için öldüğünü düşünüyordu. Cemal normalde hiç sinirli değildi. Daha da içine kapandı. Yemek yemiyordu. Bir sıkıntısı olduğunu anlamıştım” dedi. Mertcan Avcı’nın kız arkadaşı: “Mertcan’ın hareketlerinde bir farklılık yoktu”

Mertcan Avcı’nın kız arkadaşı Bensu Cantekin ise, “Mertcan Avcı benim erkek arkadaşım. Barda abisine çok yardım ediyordu. Mertcan’ın hareketlerinde hiçbir farklılık sezmedim. Mertcan bana abisinin gözaltına alındığını söyledi. Başkasından değil, kendisinden duymamı istedi. Ben cinayeti basından öğrendim” diye konuştu. Tanıklardan Arda Abuleyla: "Cemal’i arayıp Pınar seni tehdit ediyor mu dedim ‘Hayır’ dedi"

Mahkemede tanık olarak dinlenen Cemal Metin Avcı’nın arkadaşı Arda Abuleyla ise “Pınar’ın yakın arkadaşı beni aradı kaybolduktan sonra. Ben de Cemal’i aradım. ’Pınar ile bir ilişkin varmış, seni tehdit ediyormuş doğru mu’ dedim. ’Doğru değil’ dedi. Akyaka’da Pınar’ın para istediğini herkes konuşuyordu. Bu nedenle aradım” ifadelerini kullandı.