HABER

Eşi cezaevinden çıkan kadın öldürülme korkusuyla adliyeye sığındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 12:42 | Son Güncelleme

Denizli'de üç çocuk annesi kadın, kendisini bıçakladığı gerekçesiyle konulduğu cezaevinden dün tahliye edilen eşi tarafından öldürüleceği korkusuyla adliyede beklemeye başladı - Adliyenin kapısında bekleyen Ümran K: - "En son Emine Bulut cinayeti ve ardından Denizli'de bir kadın öldürüldü. Benim iş de buna doğru gidiyor. Bir cinayet daha yaşanmasın, ölmek istemiyorum" - "Adalete güvendim ve sığındım. Adaletin kapısında beklemek zorunda kaldım"

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üç çocuk annesi kadın, kendisini bıçakladığı gerekçesiyle konulduğu cezaevinden dün tahliye edilen eşi tarafından öldürüleceği korkusuyla adliyede beklemeye başladı.

İncilipınar Mahallesi'nde annesi Semiha Ç'nin evinde çocuklarıyla yaşayan Ümran K. (30), 3 yıl önce kendisini bıçakla yaralayan ve 7 ay 15 günlük hapis cezasının ardından dün tahliye edilen eşi Ali Göksel K'nin (40) yine saldıracağını iddia etti.

Denizli Adalet Sarayı'na giderek polislerden kendisini korumasını isteyen Ümran K, gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 yıl önce evlendiği eşinin kendisini sürekli darbetmesi nedeniyle çocuklarıyla evi terk ederek annesinin evine yerleştiğini söyledi.

Şikayetçi olduğu ve koruma kararı aldırdığı eşinin 3 yıl önce kendisine saldırarak bıçakla bacağından yaraladığını, annesinin evine pompalı tüfekle ateş açtığını belirten Ümran K, 7 ay 15 gün hapis cezası verilen eşinin dün cezaevinden çıktığını anlattı.

Dünden bu yana ölüm korkusu yaşadığını ve adliyeye sığınmaktan başka çare bulamadığını ifade eden Ümran K, "Son 6 yıldır fiziksel şiddete maruz kalıyordum. Bıçakla yaralaması oldu. Darp raporlarımı aldım. Annemin evine sığındım. Buraya geldikten sonra koruma kararım bulunmasına rağmen eve gelerek beni rahat bırakmadı. Tüfekle evimize ateş etmiş. Allah'tan o gün evde yoktuk. 5 kişi yaşıyoruz evde. Benim ve çocuklarımın can güvenliği yok. Benim başka gidecek yerim olmadığı için adliyeye sığındım." diye konuştu.

- "Adaletin kapısında bekliyorum"

Çocukları için yaşamak zorunda olduğunu dile getiren Ümran K, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En son Emine Bulut cinayeti ve ardından Denizli'de bir kadın öldürüldü. Benim iş de buna doğru gidiyor. Bir cinayet daha yaşanmasın. Ölmek istemiyorum. Çocuklarım var 3 tane. Onlar için hayatta kalmak istiyorum. Beni ne zaman öldürecek diye beklemek istemiyorum. Bir an önce tekrar tutuklanmasını istiyorum. Lütfen sesimi duyun. 18 kez koruma kararını ihlalden şikayette bulundum.

Beni bıçakladı, cezaevine girdi. Adalete güvendim ve sığındım. Adaletin kapısında beklemek zorunda kaldım."

Ümran K, çare bulunana kadar adliyenin önünde kalacağını, çocuklarına annesinin baktığını belirterek, eşinin yeniden tutuklanmasını istedi.

PARTNER 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi?
İşkence görüp, ölüme terk edilen köpeğe sahip çıktılarİşkence görüp, ölüme terk edilen köpeğe sahip çıktılar
’Mobil Eğitim Tırı’ yarının sürücülerini bilgilendiriyor’Mobil Eğitim Tırı’ yarının sürücülerini bilgilendiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adliye cezaevi darp denizli adliyesi koruma kararı

En Çok Okunan Haberler

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnfaz koruma memuru intihar etti

İnfaz koruma memuru intihar etti

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Son dakika! MSB: PKK/YPG son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Mahkemede sanıktan pişkin sözler: İmkan verilmiyor

Mahkemede pişkin sözler: İmkan verilmiyor

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak

Yarın bu yollar 07.00'de kapatılacak

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.