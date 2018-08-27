Eşi çocuklarını göstermeyince intihara kalkıştı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, boşanmak üzere olduğu eşi H.D.'nin çocuklarını göstermediği gerekçesiyle falezlere çıkan S.D. (29), intihar girişiminde bulundu.

Polisi alarma geçiren olay, saat 16.00 sıralarında, Atatürk Parkı içindeki falezlerde meydana geldi. H.D.'nin kendisinden boşanma kararı alıp, evi terk ettiğini öne süren S.D., 40 metre yükseklikteki falezlerde intihar etmek istedi. Falezlerin üzerine eşinin çocuklarını göstermediğini belirten not bıraktıktan sonra ayağını sarkıtan S.D.'yi görenler, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen polisler, H.D.'ye telefonla ulaştı; ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine ağlamaya başlayan S.D., eşi için "Bana 'Sen erkek değilsin, atlayamazsın' dedi" diye konuştu. Falezlerden sarkan S.D., yaklaşık 40 dakika sonra inmesi için ikna edildi. Polisin koluna girdiği S.D., soğuk suyla yüzü yıkandıktan sonra sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü.

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