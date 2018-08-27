HABER

Eşi çocuklarını göstermeyince intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 18:42 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, boşanmak üzere olduğu eşi H.D.'nin çocuklarını göstermediği gerekçesiyle falezlere çıkan S.D.

Eşi çocuklarını göstermeyince intihara kalkıştı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, boşanmak üzere olduğu eşi H.D.'nin çocuklarını göstermediği gerekçesiyle falezlere çıkan S.D. (29), intihar girişiminde bulundu.
Polisi alarma geçiren olay, saat 16.00 sıralarında, Atatürk Parkı içindeki falezlerde meydana geldi. H.D.'nin kendisinden boşanma kararı alıp, evi terk ettiğini öne süren S.D., 40 metre yükseklikteki falezlerde intihar etmek istedi. Falezlerin üzerine eşinin çocuklarını göstermediğini belirten not bıraktıktan sonra ayağını sarkıtan S.D.'yi görenler, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen polisler, H.D.'ye telefonla ulaştı; ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine ağlamaya başlayan S.D., eşi için "Bana 'Sen erkek değilsin, atlayamazsın' dedi" diye konuştu. Falezlerden sarkan S.D., yaklaşık 40 dakika sonra inmesi için ikna edildi. Polisin koluna girdiği S.D., soğuk suyla yüzü yıkandıktan sonra sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Eşi çocuklarını göstermeyince intihara kalkıştıEşi çocuklarını göstermeyince intihara kalkıştıEşi çocuklarını göstermeyince intihara kalkıştıEşi çocuklarını göstermeyince intihara kalkıştı

PARTNEREn tuhaf telefonları görmeye hazır mısınız?En tuhaf telefonları görmeye hazır mısınız?
Uyuşturucu operasyonunda 'sniper av tüfeği' ele geçirildiUyuşturucu operasyonunda 'sniper av tüfeği' ele geçirildi
MHP önünde nöbet tutan polis, kazaen kendini vurdu (2)- YenidenMHP önünde nöbet tutan polis, kazaen kendini vurdu (2)- Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Cumartesi Anneleri' çıkışına sosyal medyadan tepki yağıyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Cumartesi Anneleri' çıkışına sosyal medyadan tepki yağıyor!

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Zeynep Alkan: Aslında deliyim!

Zeynep Alkan: Aslında deliyim!

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de rahatsızlanan küçük kız hastaneye gidince gerçeği öğrendi!

İzmir'de rahatsızlanan küçük kız hastaneye gidince gerçeği öğrendi!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Zonguldak’ta damada şaka yapmak isteyen gelin kendi tuzağına düştü

Zonguldak’ta damada şaka yapmak isteyen gelin kendi tuzağına düştü

'Tek teker Birkan' sivil trafik ekiplerince yakalandı!

'Tek teker Birkan' sivil trafik ekiplerince yakalandı!

Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar

Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.