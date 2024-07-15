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Eşi dahil 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti! Kurbanlarını önce boğdu sonra parçalara ayırdı

15.07.2024 16:42
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Kenya polisi, 2022 yılından bu yana eşi dahil 42 kadını öldürdüğünü itiraf eden 33 yaşındaki seri katil Jomaisi Khalisia’yı yakaladı. Seri katil Jomaisi Khalisia, polis sorgusunda kendi eşi dahil toplamda 42 kadını önce boğduğunu sonra parçaladığını itiraf etti. En son 9 kadının parçalanmış cesetleri 12 Temmuz'da naylon torba içinde çöplükte bulunmuştu. Kenya polisi, çöplüğün aktif bir suç mahalli olarak aranmasına devam edildiğini belirtti.

Eşi dahil 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti! Kurbanlarını önce boğdu sonra parçalara ayırdı

Kenya polisi bugün yaptığı açıklamada başkent Nairobi’deki Mukuru çöplüğünde 9 kadının parçalanmış cesediyle ilgili şüpheliyi yakaladıklarını duyurdu. Seri katil Jomaisi Khalisia, polis sorgusunda kendi eşi dahil toplamda 42 kadını önce boğduğunu sonra parçaladığını itiraf etti.

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Polis, kurbanlardan biri olan Josphine Mulongo Owino’nun cep telefonu uygulama işlemlerini analiz ettiklerini, kaybolduğu gün havale yaptığını ve bunun sonucunda elde ettikleri ipucunun kendilerini Jomaisi Khalisia’ya götürdüğünü ifade etti.

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ÇÖPLÜKTE İNCELEME DEVAM EDİYOR

Kurbanların cesetlerinin bulunduğu alana 100 metre uzaklıkta olan Khalisia’nın dairesini arayan polis, ilk etapta kadınlara ait iç çamaşırı dahil, telefonlar, kadın çantası ve birçok eşya tespit etti.

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Kenya polisi ilk olarak 12 Temmuz’da ceset parçalarını naylon torbalar içinde bulmuş, ertesi gün daha fazla ceset parçası içeren torbalar bulduklarını duyurmuştu.

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Kenya polisi, çöplüğün aktif bir suç mahalli olarak aranmasına devam edildiğini vurguladı. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kenya seri katil
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