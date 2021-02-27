Eşi doğum yapmak üzereydi, hastane yolunda yaşanan kaza çılgına çevirdi

Sivas’ta hamile eşini doğum için hastaneye götürürken kaza yapan sürücü, çılgına döndü. Hamile kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, saat 11.00 sıralarında kent merkezi Sivas Lisesi kavşağında meydana geldi. E.K. idaresindeki 58 NE 808 plakalı Hyundai marka otomobil, kavşakta Y.A. idaresindeki 58 BL 499 plakalı Fiat marka hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada iki araçta da maddi hasar oluştu. Eşini doğum için hastaneye götürdüğü öğrenilen 58 NE 808 plakalı aracın sürücüsü kaza sonrası çılgına döndü. Sürücü, çarpıştığı aracın sürücüsüne ve çevredeki vatandaşlara tepki gösterdi. Hamile kadın kısa süre içerisinde olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, çiftin 3. çocuklarının dünyaya geleceği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

