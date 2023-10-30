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  4. Eşi eve almayınca ortalığı birbirine kattı! 'Çocuklarının babasıyım'

Eşi eve almayınca ortalığı birbirine kattı! 'Çocuklarının babasıyım'

30.10.2023 09:45 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta apartmana girmek isteyen alkollü şahıs, eşi eve almayınca ortalığı ayağa kaldırdı. Gece vakti sokak ortasında “Neden içeri almıyorsun? Çocuklarının babasıyım” diye bağırarak küfürler savuran adam, eline aldığı taşları atarak evinin camlarını kırdı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Tepki çeken olay, geçtiğimiz Cumartesi gece saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre eşiyle tartışan adam alkollü şekilde, yaşadığı apartmana girmek istedi. Eşinin kendisini eve almamasına sinirlenen şahıs, sokakta bağırmaya ve hakaret etmeye başladı. “Neden içeri almıyorsun? Çocuklarının babasıyım” diyerek küfürler savuran adam, eline taş alarak evin camına defalarca fırlattı.

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O ANLAR KAMERADA

Evin camları kırılırken mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine sokağa polis ekipleri sevk edildi. Ekipler şahsa müdahale ederken yaşanan o anlar ise sokaktaki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

İHA

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