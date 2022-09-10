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  4. Eşi evi terk edince ailesinin kâbusu oldu: 85 yaşındaki anneannesini hastanelik etti! "Çok tedirginiz, dışarı çıkamıyoruz"

Eşi evi terk edince ailesinin kâbusu oldu: 85 yaşındaki anneannesini hastanelik etti! "Çok tedirginiz, dışarı çıkamıyoruz"

10.09.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da uyuşturucu bağımlısı E. K. (30), ailesinin ve çevresinin kâbusu haline geldi. Alzheimer hastası 85 yaşındaki anneannesini yumruklayarak feci şekilde darp eden bir çocuk babası adam, evin altını üstüne getirdi ve ölüm tehditleri savurdu. E. K.'nın kız kardeşi A. K., ağabeyinin yakın çevresinde iyi niyetli, uysal ve arkadaş canlısı olarak bilindiğini söylerken "Yasaklı madde ile tanıştıktan sonra saldırgan tavırlarıyla etrafa korku saçmaya başladı. Çemberimiz çok daraldı" dedi.

Eşi evi terk edince ailesinin kâbusu oldu: 85 yaşındaki anneannesini hastanelik etti! "Çok tedirginiz, dışarı çıkamıyoruz"

Uyuşturucu bağımlısı ağabeyinin yaşattığı dehşeti tüm ayrıntılarıyla anlatan A. K., "Ne olur birileri artık sesimizi duyup bize yardım etsin. Bu beladan kurtulmak istiyoruz." sözleriyle yardım çağrısında bulundu. Ailesi E. K.'den şikayetçi olsa da karşılık bulamadı. Eşinin evi terk etmesinin üzerine ailesiyle yaşamaya başlayan E. K. için kız kardeşi "Çok tedirginiz. Dışarıya çıkamıyoruz. Acaba bir yerden çıkar mı diye çok korkuyoruz" diye konuştu.

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ALZHEIMER HASTASI 85 YAŞINDAKİ KADINI HASTANELİK ETTİ

Bağımlı genç uyuşturucu meselesi yüzünden çıkan son tartışmada evin en büyüğü 85 yaşındaki anneannesini yumruklayarak feci şekilde darp etti. Alzheimer hastası yaşlı kadın yaralanınca ambulansla hastaneye kaldırıldı. Etrafına ölüm tehditleri savuran madde bağımlısı E.K. gözü dönmüş halde evde ne kadar eşya varsa hepsini kırıp döktü ve daha sonra evden ayrıldı. Evin harabeye dönen halini ve zarar gören otomobil ile eşyaları cep telefonu ile kayda alan aile E.K.'den şikayetçi oldu ancak herhangi bir netice alamadı.

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"ÇEMBERİMİZ ÇOK DARALDI. NE OLUR BİRİ YARDIM ETSİN"

Bağımlı E.K.'nin kız kardeşi A.K., uyuşturucu batağına saplanmış ağabeyini o bataktan çıkarabilmek için verdikleri mücadeleyi ve madde etkisine giren ağabeyinin yaptıklarını anlattı.

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A.K. madde kullanan erkek kardeşinin kriz anında evdeki eşyalara zarar vermekle kalmayıp etrafındaki herkesi ölümle tehdit ettiğini söyledi.

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Henüz 30 yaşında olan ağabeyi E.K.'nin yakın çevresinde uysal, iyi niyetli ve arkadaş canlısı olarak tanındığını anlatan A.K. şöyle konuştu:

"Ağabeyim yasaklı madde ile tanıştıktan sonra saldırgan tavırlarıyla etrafa korku saçmaya başladı. 2 yıldır bu batağın içerisinde ve asla tedavi olmayı kabul etmiyor. Son yaşanan olayda 85 yaşındaki yatalak alzheimer hastası olan anneannemizi acımasızca yumruklayarak darp etti. Hızını alamayıp evde ne kadar eşya varsa kırıp döktü. 2 çocuğumu geçindirdiğim dikiş makinem vardı. Kullanılmaz hale getirdi. Mutfaktaki ankastre ne kadar eşya varsa hepsini kırdı. Kapının önündeki arabanın camlarını kırdı. Biz, verdiği zararları onarmaya uğraşırken üzerine bir de arayıp ölümle tehdit etti. Bize karşı çok büyük öfkesi var. Aslında özünde böyle biri değil. İyi birisi ama o yasaklı maddeyi kullandığında tam bir canavara dönüşüyor. Hiçbir şeyi gözü görmüyor.

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"ACABA BİR YERDEN ÇIKAR MI DİYE ÇOK KORKUYORUZ"

"5 aylık çocuğu vardı. Eşini de darp ettiği için ayrıldılar, aile düzenini bozdu. Benim çocuklarıma da çok düşkün olmasına rağmen onları bile gözü görmüyor. Çok tedirginiz. Dışarıya çıkamıyoruz. Acaba bir yerden çıkar mı diye çok korkuyoruz. 6 yaşındaki çocuğumu okula götüremiyorum. Babam geliyor, köyden onunla birlikte götürüyoruz. Gitmediğimiz yer kalmadı. Canımıza yetti. Polise, jandarmaya, savcılığa her yere gittik. Her yere müracaat ettik ama hiçbir şekilde sonuç alamadık. Bizim bekleyecek zamanımız kalmadı. Çemberimiz çok daraldı. Abim artık çığırından çok çıkmış durumda. Halüsinasyon görüp olmayan şeyleri olmuş gibi anlatıyor. Özünde çok çok iyi birisi ama o madde bizim evimizi ailemizi ocağımızı dağıttı. Ne olur birileri artık sesimizi duyup bize yardım etsin. Bu beladan kurtulmak istiyoruz."

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa uyuşturucu
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