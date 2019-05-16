Eşi evi terk edince intihara kalkıştı

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta eşi tarafından terk edilen Mehmet A. (36), 7 yaşındaki oğlunu da yanına alarak, İl Özel İdare binasının 14'üncü katında intihar girişiminde bulundu. İkna çabalarına olumsuz yanıt alan polis, Mehmet A.'yı dikkatini dağıttıktan sonra yakalayıp, bulunduğu yerden indirdi. TIR şoförü Mehmet A., öğle saatlerinde yanına oğlunu da alıp, Trabzon Caddesi üzerindeki İl Özel İdare binasının 14'üncü katına çıktı. Oğlunu merdiven boşluğun bırakan Mehmet A., pencere pervazına oturduktan sonra bir bacağını dışarı sarkıttı. Mehmet A.'yı görenler hemen yardım çağırdı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, hava yastığı açarken, Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Güler, ekibiyle 14'üncü kata çıktı. FİLM İZLER GİBİ SEYRETİLER Eşinin evi terk etmesi nedeniyle intihara kalkıştığı öğrenilen Mehmet A. polisler tarafından ikna edilmeye çalışılırken onlarca vatandaş Trabzon Caddesi'nde toplanıp, yaşananları film gibi seyretti. Bazıları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Güler ise Mehmet A.'yı intihardan vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çabasından olumsuz yanıt alan Güler'in dikkatini dağıttığı Mehmet A., polisler tarafından yakalanarak, pencereden içeri çekildi. Polisler tarafından binadan indirilen Mehmet A., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere olay yerinde bekletilen ambulansla hastaneye götürüldü.

