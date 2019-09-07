HABER

Eşi evi terk edince kendini yakmak istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 18:12 | Son Güncelleme

ANKARA'da eşi evi terk edince bunalıma giren Serkan E., eve benzin dökerek kendisini yakmak istedi.

Eşi evi terk edince kendini yakmak istedi

İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da eşi evi terk edince bunalıma giren Serkan E., eve benzin dökerek kendisini yakmak istedi. Serkan E, eşi ve polisler tarafından yaklaşık 3,5 saatte ikna edilerek evden çıkarıldı.

Olay, Altındağ ilçesi Taşdelen Caddesi 62’nci sokakta 5 katlı apartmanın 2’nci katında Serkan E.'nin oturduğu evde meydana geldi. Serkan E.'nin 27 yıllık eşi Ş.E, şiddetli geçimsizlik nedeniyle çocuklarıyla birlikte evi terk edip, annesinin evine gitti. Bunalıma giren Serkan E, evin bütün odalarına benzin dökerek, çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoyu gören çocukları, polis ve 112 Asil Servis ekiplerine haber verdi. Gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, apartmanı tahliye etti, binanın elektrik akımı kesildi. Polisler, kendisini eve kilitleyen Serkan E'yi ikna etmeye çalıştı. Daha sonra gelen Ş.E. ve diğer yakınları da Serkan E. ile görüşerek dışarıya çıkmasını istedi. Yaklaşık 3,5 saat süren çalışmanın ardından ikna edilen Serkan E., kapıyı açarak dışarıya çıktı. Serkan E., sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
- Evin önündeki kalabalık
- Polisin güvenlik önlemleri
- Apartman sakinleri
- İtfaiye
- Serkan E.'nin binadan çıkarılması
Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)

Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...
Balıkçılar beklediklerini alamadıBalıkçılar beklediklerini alamadı
Ürgüp’te Bağ Bozumu Festivali devam ediyorÜrgüp’te Bağ Bozumu Festivali devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri!

AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Dışişleri'nden ABD'nin seyahat uyarısına sert tepki

Dışişleri'nden ABD'nin seyahat uyarısına sert tepki

Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İstanbul Sultanbeyli'de çatışma! Çok sayıda gözaltı

Sultanbeyli'de çatışma! Çok sayıda gözaltı

Zırhlı araçlar ortak devriyeye hazır

Hareketlilik başladı! Zırhlı araçlar hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin en büyük kütüphanesinin 29 Ekim'de açılacağını duyurdu

Cumhurbaşkanı açıkladı! 29 Ekim'de açılacak

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den Mansur Yavaş'a tepki!

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.