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Eşi evi terk edince üst geçit asansörü üzerinde intihara kalkıştı

03.12.2020 22:32 | Son Güncelleme:
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Eşi evi terk edince üst geçit asansörü üzerinde intihara kalkıştı

Antalya'da, S.A., yaklaşık 1 ay önce evi terk eden eşinin geri dönmesi için üst geçit asansörü üzerinde intihara kalkıştı. S.A., eşinin olay yerine gelmesiyle 2 saat sonra üst geçit asansörü üzerinden indirildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Antalya Bulvarı üzerinde yer alan üst geçitte meydana geldi. Üst geçit asansörü üzerinde bir kişinin olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelen itfaiye ekipleri üst geçidin alt bölümüne hava yastığı açtı. Polis ekipleri de üst geçide çıkarak, asansör üzerindeki S.A.'yı ikna etmeye çalıştı. S.A., evi terk eden eşinin gelmesi halinde ineceğini söyledi.

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Ekipler, aşağıya inmesi halinde eşini getireceklerini söylemesine rağmen S.A., eşi gelmeden inmeyeceğini ifade etti. Tüm ikna çabalarına rağmen üst geçit asansörünün üzerinden inmeyen S.A., 2 saat sonra eşinin gelmesiyle itfaiye ekiplerinin getirdiği merdivenle bulunduğu yerden indi. S.A., ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

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