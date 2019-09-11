Eşi FETÖ’den tutuklu kadın ’ByLock’tan tutuklandı

Tekirdağ’da FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ’ByLock’ kullandığı ileri sürülen M.L. isimli kadın tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ’ye düzenlenen operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ’ByLock’ kullandığı gerekçesiyle M.L. isimli kadın yakalandı. Gözaltına alınan kadın emniyetteki işlemlerinin ardından FETÖ üyeliği iddiasıyla adliyeye sevk edildi. M.L., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan M.L.’nin eşi H.L.’nin de FETÖ üyeliğinden tutuklu olduğu öğrenildi.

