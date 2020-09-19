HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eşi Filiz Tekin'i döverek öldürdüğü iddia edilmişti! Olayda yeni gelişme

Eşi Filiz Tekin'i döverek öldürdüğü iddia edilmişti! Olayda yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 13:20 | Son Güncelleme

İzmir'de eşi Filiz Tekin'i döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan İbrahim Tekin, adli tıp raporlarının mahkemeye sunulmasının ardından tahliye edildi. Adli sağlık kurulu raporlarında, Filiz Tekin'in menenjite bağlı yüksek ateşten yaşamını kaybettiği tespitinin yapıldığı belirtildi.

Eşi Filiz Tekin'i döverek öldürdüğü iddia edilmişti! Olayda yeni gelişme

Ege Üniversitesi'ne geçen yıl 10 Aralık'ta kaldırılan 2 çocuk annesi Filiz Tekin, yaşamını yitirdi. Eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan İbrahim Tekin ise tutuklandı. İbrahim Tekin hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölümüne sebebiyet verme' ve 'eşe karşı eziyet' suçlarından 15 ila 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'MENEJİTE BAĞLI YÜKSEK ATEŞTEN YAŞAMINI KAYBETTİ'

Ödemiş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 5'inci duruşmasında, Filiz Tekin ile ilgili adli raporlar mahkemeye sunuldu. Filiz Tekin'in vücudunda travmatik bulgu, kesici delici alet ve ateşli silah yarası ya da boğma gibi bir bulgu olmadığı belirlendi. İzmir Adli Tıp Kurumu ve Filiz Tekin'in yaşam mücadelesini kaybettiği Ege Üniversitesi Hastanesi’nden çıkan adli sağlık kurulu raporlarında, Filiz Tekin'in menenjite bağlı yüksek ateşten yaşamını kaybettiği tespitinin yapıldığı belirtildi.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Raporlar üzerine tutuklu yargılanan İbrahim Tekin, tahliye edildi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü plajda skandal olay! Kadın turist kabinde üzerini değiştirirken... Ünlü plajda skandal olay! Kadın turist kabinde üzerini değiştirirken...
Boğazda tehlike! Arızalanan tanker sürüklendiBoğazda tehlike! Arızalanan tanker sürüklendi
İSMEK'te çalışan başörtülü kadınlara hakaret etti!İSMEK'te çalışan başörtülü kadınlara hakaret etti!
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs hastalarını 30 santimlik hortum hayatta tutuyor
Koronavirüs hastalarını 30 santimlik hortum hayatta tutuyor
Saat 04.00'te yaşandı! Genç kadın polisi alarma geçirdi
Saat 04.00'te yaşandı! Genç kadın polisi alarma geçirdi
Dikkat! İş yerinde bunu yaptı, tazminatsız kovuldu
Dikkat! İş yerinde bunu yaptı, tazminatsız kovuldu
Bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştılar! "Huzurla gel oğlum"
Bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştılar! "Huzurla gel oğlum"
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
3 milyon lirayı zimmetine geçiren PTT memuru tutuklandı
3 milyon lirayı zimmetine geçiren PTT memuru tutuklandı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Diğer Haberler
Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Adana'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)
Adana'da korkutan deprem
Boğazda tehlike! Arızalanan tanker sürüklendi
Boğazda tehlike! Arızalanan tanker sürüklendi
Bursa'da korkunç olay! Anne babasını odaya kilitleyen kardeşini öldürdü
Anne babasını odaya kilitleyen kardeşini öldürdü
Adrasan'da 60 hektarlık ormanlık alan yangında zarar gördü
Adrasan'da 60 hektarlık ormanlık alan yangında zarar gördü
Kırklareli Valisi Bilgin durumu böyle gözler önüne serdi: En kötü aydan daha kötü durumdayız
Vali, durumu böyle gözler önüne serdi: En kötü aydan daha kötü durumdayız
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.