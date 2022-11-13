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Eşi Gülten Yankın'ı kapı önünde öldürmüştü! '2 ay süre istedi, meğerse...'

13.11.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta 28 yaşındaki Gülten Yankın, boşanma aşamasındaki eşi 30 yaşındaki Emrah Yankın tarafından öldürülmüştü. Yakın'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu koca "Kazayla öldürdüm, kasten öldürmek istemedim" demesi üzerine genç kızın annesi “Kes yalanı” diye bağırarak önündeki masaya vurdu. Anne Yankın, mahkemede "Kızım benimle yaşarken benden 2 ay boşanma davası açılması için müsaade istedi. Meğerse kızımı öldürmek için plan yapıyormuş" dedi.

Eşi Gülten Yankın'ı kapı önünde öldürmüştü! '2 ay süre istedi, meğerse...'

Zonguldak'tak Gülten Yankın, 16 Eylül 2021'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledilmişti. Mahkemede sanık koca, “Kazayla öldürdüm, kasten öldürmek istemedim” diyerek kendini savunurken kızın annesi “Kes yalanı” diye bağırarak önündeki masaya vurdu. Bu sözlere karşı anne Yankın, "Kızım benimle yaşarken benden 2 ay boşanma davası açılması için müsaade istedi. Meğerse kızımı öldürmek için plan yapıyormuş" diye konuştu.

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EŞİNİ ÖLDÜRÜP KAÇTI

Olay, 16 Eylül 2021’de Çaydamar Mahallesi’nde meydana geldi. Emrah Yankın, boşanma aşamasındaki eşi Gülten Yankın'ın evine gitti. Kapıyı açan eşini av tüfeğiyle 2 el ateş ederek öldüren Emrah Yankın, kaçtı. Kısa süre sonra Kozlu ilçesine bağlı Kumtarla köyünde yakalanıp gözaltına alınan Emrah Yankın tutuklandı.

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Emrah Yankın hakkında, ‘eşi tasarlayarak kasten öldürme’ ve ‘tehdit’ suçlarından dava açıldı. Emniyet ve savcılık ifadelerinde, “3 aydır eşimi öldürmeyi düşünüyordum” diyen Emrah Yankın, ilk duruşmada ifadesini, “3 aydır kendimi öldürmeyi düşünüyorum” diye değiştirdi.

"KES YALANI"

Davaya Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Emrah Yankın, Gülten Yankın’ın yakınları ve avukatlar katıldı. Emrah Yankın mahkemedeki savunmasında, “En başından beri söylüyorum. Olay kazayla oldu, kasten herhangi bir eylemde bulunmadım” dedi. Bu sırada Cemile A. önündeki masaya vurarak, “Kes yalanı” diye bağırarak tepki gösterdi. Mahkeme başkanı, salonda düzenin sağlanması için uyarılarda bulundu. Emrah Yankın, “Yaptığım için çok pişmanım. Ceza verilmemesini, verilecekse de haksız tahrik indiriminin uygulanmasını istiyorum” diye konuştu.

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"KIZIMI ÖLDÜRMEK İÇİN PLAN YAPIYORMUŞ"

Sanığın ifadelerine karşı söz verilen Cemile A., “‘Yanlışlıkla vurdum’ diyor ya, kızımı alnından nasıl kazayla vuruyor? ‘Kaza’ diyor Hakim Bey, bu askerlik etmiş birisi. Sürekli domuz avına gidiyor. Kızım benimle yaşarken benden 2 ay boşanma davası açılması için müsaade istedi. Meğerse kızımı öldürmek için plan yapıyormuş” dedi.

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Gülten Yankın’ın babası Cemil A. ise, “Sanık kızımı takip etmiş, yalnız bir anında yakalayıp öldürmüştür” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Emrah Yankın’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

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