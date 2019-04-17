Eşi güzellik yarışmasına katılan Rus rahip sürgüne gönderildi

Magnitogorsk şehrinde bir güzellik salonu işleten Oksana Zotova'nın yarışmada Bayan Duygu Ödülü'nü kazanması, eşinin rahip olması dolayısıyla sosyal medyada büyük bir tartışma konusu oldu.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Oksana Zotova'nın eşi olan Rahip Sergey Zotov'un, Magnitogorsk'ta katedraldeki görevine son verildi.

Zotov, Magnitogorsk'a 65 kilometre uzaklıkta, sadece 4 bin kişinin yaşadığı Fershampenuaz köyüne göreve gönderildi.

Başrahip Feodor Saprykin, Zotov'un eşi için "kendisini bir şovda böylesine teşhir etmesinin büyük bir günah olduğunu ve karısı pişman olana kadar Zotov'un iyileşemeyeceğini" söyledi.

Saprykin, "Kendi ailesini kontrol edemiyorsa nasıl rahip olur ki? Kendi cemaatini nasıl kontrol edecek?" açıklamasında bulundu.

Aynı zamanda Zotova'nın bir deniz tatilinden bikinili fotoğraflarını paylaşması da "rezil bir davranış" olarak gösterildi.

Magnitogorsk piskoposluğundan Rahip Lev Baklitsky, "Bu davranışın kesinlikle kabul edilemez" dedi.

Köye sürülen Rahip Sergey Zotov ise hata yaptığını kabul ederek "köye gönderilmesinin adil bir ceza" olduğunu ifade etti. Ancak eşinin sosyal medyadan tacize varan mesajlar almasından ötürü şikayetçi olduğunu ekledi.

Rusya'da bazı sosyal medya kullanıcıları papazı eleştirirken kimileri ise Oksana Zotova'nın da hayatını yaşama hakkı olduğunu savundu.

Bir kullanıcı, "Bir şey mi kaçırdım, yanlış nerede? İncil'de bir papazın güzel bir eşinin olamayacağı nerede yazıyor?" dedi.

