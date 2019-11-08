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Eşi hakkında yapılan dedikoduyu duyunca çılgına döndü! Linç ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 20:57 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta eşi hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla bir kişi, saldırıya uğradığı 4 kişi tarafından dövülerek öldürüldü.

Olay, Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Y.V.’nin eşi hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla H.E., 4 kişi tarafından araçla anılarak ormanlık alanda darp edildi. Aldığı darbeler sonucu bayılan H.E., aynı mahallede bulunan mezarlık duvarında vatandaşlar tarafından bulundu. Olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye sevk edilen H.E., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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TUTUKLANDILAR

Olay sonrası kaçan Y.V., A.V., A.N. ve M.G. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İlk ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş dedikodu cinayet

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
"Ey iman edenler zannın çoğundan kaçının,çünkü zannın çoğu günahtır(suç atmaktır)insanların ayıplarını araştırmayın.."Hucurat suresi..
HAK ETMİŞ AMA DÖRT KİŞİ ENAYİLİK OLMUŞ!
gozunle gormedigin şeyi dedikoduyla iftirayla yaymayin sonu bu olur iste
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