Eşi hamileydi! Arkasında ihbar gibi veda mektubu bıraktı! LC Waikiki açıklama yaptı!

Samsun’da Türkiye'nin önde giyim markalarından biri olan LC Waikiki mağazasında reyon müdürü olarak çalışan Muhammed Yavuz mobbinge maruz kaldığını iddia ederek intihar etti. Bir çocuk babası olan ve bir bebek bekleyen Yavuz, arkasında bıraktığı veda mektubunda ölümünden sorumlu olan kişinin Bölge Müdürü E.C. olduğunu yazdı. Yavuz, ayrıca mağazaya, yöneticilerine ve doğmamış çocuğuna da not bıraktı.

''İNTİHAR VAKASI DEĞİL, İDAM VAKASI''

Yıllardır süren psikolojik şiddet ve mobbinge maruz kalan Muhammed Yavuz, yazdığı e-postada, ‘‘Veda; Artık aranızdan ayrılıyorum. Geride gözü yaşlı bir eş, babasız büyüyecek bir çocuk ve anne karnında henüz doğmamış bir bebek bırakıyorum miras olarak. Bu bir intihar vakası değildir. Cellatlığını E.C.’nin yaptığı bir idam vakasıdır. Hayatın zorluğu ve acımasızlığı yetmezmiş gibi son 2 yıldır bölge müdürünün psikolojik tacizleri ve uyguladığı mobbingler sonucu psikolojik sıkıntılar içine girip, yaşam standartlarım iyice düşmesi ile birlikte haksızlığa uğradığım için içerisinde bulunduğum psikolojik travmalar sonucu bu kararı almış bulunmaktayım. Eşimin işten çıkarılması ile başlayan süreçte üzerime sistemli bir şekilde mobbing uygulayarak sürekli başarısızlık ve yetersizlik hissi yaratarak, psikolojimin bozulmasına ve işlerin bu raddeye gelmesine sebep olan bölge müdürüdür. Eşim işten çıkarıldıktan sonra bana ben dava açacağım şirkete dediğinde; bu süreçte senin de üstüne gelir demişti. Ben eşime o gün kararlarının arkasındayım nasıl yapmak istiyorsan yap her birey kendinden sorumludur senin yüzünden bana bir şey yapamaz demiştim E.C. için. Yanılmışım öyle bir yaptı ki inceden her şeyi o kadar sistemli ve planlı işledi ki, her mağaza ziyaretinde E.C tarafından maruz kaldığım baskı mobbing hakaret ve psikolojik tacizler kendi içime kapanmama, travmalar yaşamama ve son olarak ta bu noktaya getirdi her şeyi" diye yazdı.

''VAZGEÇERİM DİYE YÜZÜNÜZE BAKAMIYORUM''

Yavuz eşine bıraktığı notta, onu ne kadar çok sevdiğini ve günlerdir yemek yiyemediğini yazarak ve kendisinden özür dilediğini belirtti. Yavuz, ‘‘Semoşum; Benim güzel karım seni hep çok sevdim bir çok yanlış yapsam da seni sevmekten hiç vazgeçmedim. Seni ilk gördüğüm gün kendime söz verdim ve ben bu kadınla evleneceğim dedim. Özür dilerim hayatım sana verdiğim sözleri tutamadığım için. Beni affet diyeceğim ama olmuyor. Farz et artık dayanamıyorum. Aslında sen de birkaç gündür farkındasın ve sürekli neyin var diye soruyorsun neden bu kadar zayıfladın diye soruyorsun çünkü boğazımdan lokma geçmiyor her gün eve gelirken arabada ağlıyorum bu kararı verdiğimden beri sizleri yalnız bırakacak olmanın verdiği acıyı kemiklerimde hissediyorum. Yavrum son bir haftadır özellikle neredeyse hiçbir şey yemedim yiyemiyorum sadece ayakta kalabilmek için sıvı tüketiyorum su çay kahve belki bir şekilde vazgeçerim diye yüzünüze bakmaya utanıyorum kaç gündür. Özür dilerim seni ve denizi birde karnındaki bebeğimizi yalnız bıraktığım için özür dilerim seni çok seviyorum aşkım.’’ diye yazdı.

LC WAİKİKİ AÇIKLAMA YAPTI: ''KURUM İÇİ SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMEKTEDİR''

LC Waikiki’nin mağazası konu ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Yavuz’un daha önceden mobbing ile ilgili şikayette bulunmadığını söyleyerek, adli makamların ihtiyaç duyacağı tüm bilgi ve detayları paylaşmakla beraber, ekiplerimiz tarafından da kurum içi soruşturma yürütüldüğünü ifade etti.

LC Waikiki’ni yaptığı yazılı açıklama şöyle;



"LC Waikiki Samsun Çarşamba mağazamızda görev yapan değerli çalışma arkadaşımız Muhammed Yavuz'un intihar girişimi sonrası vefatını dün gece saatlerinde büyük bir üzüntü ile öğrendik. Bizi derinden yaralayan ve adli makamlara intikal eden bu vefatla ilgili olarak tüm süreci aydınlatmak için adli makamların ihtiyaç duyacağı tüm bilgi ve detayları paylaşmakla beraber, ekiplerimiz tarafından da kurum içi soruşturma yürütülmektedir.

LC Waikiki'nin adalet ve hakkaniyet temel değerlerine uygun olarak hazırladığımız şirket anayasamızda belirttiğimiz gibi, şirket içinde yöneticisi ile anlaşmazlığa düşülen ve karşılıklı konuşularak uzlaşılamayan mobbing dahil rahatsızlık duyulan konunun bir üst makama veya etik hattına iletilmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir. Paylaşılan her şikâyet sonrasında, ilgili konu şirket değerlerine uygun olarak soruşturulup, bir haksızlık var ise de gereği yapılmaktadır. Merhum çalışma arkadaşımızın bugüne kadar şirketimizde çalıştığı süre boyunca etik hattına ya da üst yönetime iletmiş olduğu mobbing ile ilgili bir şikâyeti bulunmamaktadır.

Bu elim vefat sonrası bir yandan adli soruşturma devam ederken bir yandan da kurum içi soruşturma sürecini şeffaf ve kararlı adımlarla yöneteceğimizi ve konunun takipçisi olacağımızı tüm kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Bu süreçte çalışanımızın eşi ve ailesi ile yakın iletişimde olduğumuzu, eşi ve ailesinin maddi ve manevi ihtiyaçları için yanlarında olacağımızı belirtiriz. Değerli çalışma arkadaşımız merhum Muhammed Yavuz'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm LC Waikiki çalışanlarına sabırlar dileriz."