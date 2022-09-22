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Eşi hayatını kaybetti! Mağdurken sanık oldu

22.09.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da geçtiğimiz yıl meydana gelen bir trafik kazası sonrasında İsviçreli Edith Scneeberger hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili görülen davada motosiklete çarpan otomobil sürücüsü hakkında takipsizlik kararı verildi. Bu gelişme sonrasında mağdur olan Himmet Özkurt, sanık olarak eşinin ölümüyle ilgili yargılanmaya başlandı.

Eşi hayatını kaybetti! Mağdurken sanık oldu

Antalya'da motosiklette eşiyle birlikte giden Himmet Özkurt, kendilerine bir arabanın çarpması sonucu kaza yaptı. Olayda hastaneye kaldırılan Özkurt'un eşi Edith Scneeberger hayatını kaybederken otomobil sürücüsü hakkında takipsizlik kararı verildi. Bu gelişme sonrasında davada mağdur olan Özkurt, sanık oldu.

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MAĞDURKEN SANIK OLDU

Antalya’nın Alanya ilçesinde 9 Şubat 2021 tarihinde Himmet Özkurt, motosikleti ile ilerlerken bir alışveriş merkezine dönüş yapan otomobilin çarpması sonucu kaza yaptı. Himmet Özkurt'un İsviçreli eşi Edith Scneeberger, otomobilin üzerinden geçmesi nedeniyle kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 2 gün hastanede kalan ve ardından taburcu olan Scneeberger, 8 gün sonra rahatsızlandı. Özel bir hastaneye götürülen Scneeberger, buradaki tetkiklerin ardından bir başka hastaneye nakli sırasında hayatını kaybetti. Adalet mücadelesine başlayan Özkurt, mağdur iken sanık durumuna düştü. Olay yerinde ilk tutulan rapora göre kusuru bulunmayan Özkurt, daha sonra tutulan adli tıp raporlarında asli kusurlu sayıldı. Kazada diğer sürücü hakkında dava açılmadan takipsizlik kararı verildi. Özkurt ise eşinin ölümünden sorumlu tutularak, sanık sıfatıyla yargılanmaya başladı.

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'EŞİM HASTANEYE SEVK EDİLİRKEN HAYATINI KAYBETTİ'

Kaza esnasında diğer sürücünün soldan sağa doğru direksiyon kırdığını ileri süren Özkurt, “Alanya’da bir alışveriş merkezinin önündeki ışıklarda bekliyorduk. Ben motosikletin sürücüsüyken, eşim de yolcuydu. Yeşil ışığın yanmasıyla yanımdaki otomobille birlikte hareket ettik. Ben en sağdaydım. Daha sonra araç sinyal vermeden alışveriş merkezine giriş yaptı. Polis tutanaklarında da bunlar mevcut. Giriş yapacağı sırada arabanın sağ ön kapısında çarpışma gerçekleşti. Maalesef soldan sağa önüme kırdı. Daha sonra eşim ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2 gün normal odada kaldı. 2 gün sonra eşimi taburca ettiler. 11’inde taburcu olan eşim ayın 19’unda rahatsızlandı. Özel bir hastaneye götürdüm. Oradaki doktorlar, ‘Zarı yırtılmış. Yüzde 70 su toplamış. Bir yerde kaçak var. Bunu tespit edecek cihaz bizde yok. Bir başka özel hastane var’ dedi. Eşim cihazın olduğu özel hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybetti” dedi.

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'ŞU ANDA SANIK OLARAK BEN YARGILANIYORUM'

Mağdurken sanık durumuna düştüğünü ifade eden Özkurt, “Karşı taraf hakkında takipsizlik kararı verildi. Şu anda sanık olarak ben yargılanıyorum. Halbuki kamera kayıtlarında öyle gözükmüyor. Şahıs sinyal verdiğini söylüyor ancak kamera kayıtlarında biz vermediğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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