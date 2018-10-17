HABER

Eşi için kayıp başvurusunda bulunan koca gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 14:33 | Son Güncelleme

Isparta'da eşi için kayıp başvurusunda bulunan kişinin karısını eşarpla boğarak öldürdüğü öne sürüldü

Isparta'da eşi için kayıp başvurusunda bulunan kişinin, karısını eşarpla boğarak öldürdüğü iddia edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne giden kamyon şoförü Ferhat T. (23), eşi Ümmühan T'nin (22) kayıp olduğunu bildirdi.

Verdiği çelişkili ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Ferhat T'nin, eşini eşarpla boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin Keçiborlu-Dinar yolunda gösterdiği yerde Ümmühan T'nin cesedinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood’a damga vurduGöğüsleriyle Hollywood’a damga vurdu
Esenler’de deprem tatbikatı yapıldıEsenler’de deprem tatbikatı yapıldı
AK Partili Hamza Dağ'dan sosyal medyadaki 'öpüşme' videosuna sert tepki!AK Partili Hamza Dağ'dan sosyal medyadaki 'öpüşme' videosuna sert tepki!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet ısparta iddia Ümmühan T.

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Korkunç iddia: Cesedini parçalarken müzik dinlettiler

Korkunç iddia: Cesedini parçalarken müzik dinlettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vahşetin boyutu büyüyor! Cemal Kaşıkçı'nın parçalarını bulmak için polis hazırlanıyor

Vahşetin boyutu büyüyor! Cemal Kaşıkçı'nın parçalarını bulmak için polis hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığı'ndan gündemi sallayacak 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan gündemi sallayacak 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması

AK Partili Hamza Dağ'dan sosyal medyadaki 'öpüşme' videosuna sert tepki!

AK Partili Hamza Dağ'dan sosyal medyadaki 'öpüşme' videosuna sert tepki!

Bodrum'da domuzlar yerleşim yerine indi

Bodrum'da domuzlar yerleşim yerine indi

Diyarbakır'daki 'Şöhretler Karması'nın kadrosu belli oldu: Erdoğan, Albayrak, Soylu...

Diyarbakır'daki 'Şöhretler Karması'nın kadrosu belli oldu: Erdoğan, Albayrak, Soylu...

Kaza yaptı, polis ismini anons edemedi!

Kaza yaptı, polis ismini anons edemedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.