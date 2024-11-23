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Eşi ile ilişki yaşayan azasını öldürmüştü! Muhtar için çok konuşulacak tahliye kararı: "Emsal niteliğinde"

23.11.2024 10:51
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde, eşiyle ilişki yaşadığı azasını silahla vurarak öldüren ve sonrasında tutuklanan muhtar Muhammet Öztepe, tahliye edildi. Öztepe için en üst hadden haksız tahrik indirimi uygulanırken, Öztepe’nin avukatı Mehmet Sami Uzun, "Toplum vicdanını rahatlatan, yüreklere su serpen, ‘hak yerini buldu adalet tecelli etti’ dedirten emsal bir karar" diye konuştu.

Eşi ile ilişki yaşayan azasını öldürmüştü! Muhtar için çok konuşulacak tahliye kararı: "Emsal niteliğinde"

Fatsa'daki olay, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi’nde 24 Haziran 2024 tarihine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacıköy Mahallesi Muhtarı Muhammet Öztepe (37), eşiyle ilişki yaşadığını öğrendiği Özkan Öztürk’ü (37) tabanca ile ateş ederek yaraladı. Ağır yaralı olarak Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Öztürk, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, teslim olan muhtar Muhammet Öztepe tutuklandı.

AZA İLE MUHTARIN EŞİ ARASINDA İLİŞKİ İDDİASI

Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmalarda, olayın detayları ortaya çıktı. Duruşmalarda, aza Özkan Öztürk’ün, Muhammet Öztepe’nin eşi ile boşanma duruşmasının olduğu gün, Muhammet Öztepe ve çocuklarını ticari taksi ile takip ettiği öğrenildi.

ÜZERİNE GELİNCE SİLAHLA VURDU

Muhammet Öztepe’nin, çocukları ablasına bıraktıktan sonra, adliyeye gittiği esnada kendisini takip eden Özkan Öztürk’ü fark ettiği, üzerine doğru gelen azasını silahla vurduğu anlaşıldı.

TAHLİYE EDİLDİ

Duruşmalarda sunulan savcılık mütalaasında ‘kasten öldürme’ suçundan hüküm kurulurken, en üst hadden haksız tahrik indiriminin uygulanmasını talep edildi. Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından en üst hadden haksız tahrik indirimi uygulanmak suretiyle Muhammet Öztepe hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezasına hükmedildi, aynı zamanda hükümle birlikte tahliyesine ve adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

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Muhammet Öztepe

“TOPLUM VİCDANINI RAHATLATAN EMSAL BİR KARAR”

Muhammet Öztepe’nin avukatı Mehmet Sami Uzun, “Toplum vicdanını rahatlatan, yüreklere su serpen, ‘hak yerini buldu adalet tecelli etti’ dedirten emsal bir karar. Müsterih olun, Fatsa’da hakimler var” dedi.

NE OLMUŞTU?

Hacıköy Mahallesi Muhtarı Muhammet Öztepe, eşi ile ilişki yaşadığı ve en yakın arkadaşı olan azası Özkan Öztürk’e ateş ederek ağır yaralamıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olayı gerçekleştiren muhtar ise polis ekiplerine teslim olmuş, ‘kasten öldürme’ suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Hayatını kaybeden Özkan Öztürk

(İHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Muhtar Fatsa tahliye
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