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EŞİ İLE KAYINVALİDESİNİ SOKAKTA VURDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 13:40 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Taner YENER/İSTANBUL DHA Esenyurt'ta Hüseyin İ., eşi ile annesini sokak ortasında pompalı tüfek ve bıçakla yaralayarak kaçtı.

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Taner YENER/İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta Hüseyin İ., eşi ile annesini sokak ortasında pompalı tüfek ve bıçakla yaralayarak kaçtı. Polis, tüfek ve bıçağı olay yerine bırakarak kaçan zanlı kocayı yakalayarak gözaltına alındı.
Akçaburgaz Mahallesi 3088. Sokak üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Ergül İ., ve annesi Ayşe Ö'nün yolları, sabah saatlerinde iş yerlerine giderken Hüseyin İ., tarafından kesildi. Kısa bir süre eşiyle tartışma yaşayan Hüseyin İ., yanında getirdiği pompalı tüfek ve bıçakla eşi ve annesini yaralayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan kadın ile annesini çevredeki hastanelere kaldırdı. Ayşe Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

POMPALI TÜFEK VE BIÇAK BULUNDU
Olay yerine gelen polis ekipleri, olayın gerçekleştiği yer ve çevresine şerit çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde olayda kullanılan pompalı tüfek, bıçak ve fişek olduğu görüldü. Ele geçirilen deliller incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Hüseyin İ.yi yakalayarak gözaltına aldı.
Öte yandan hastaneye yaralı kadın ve annesinin sağlık durumları hakkında bilgi almaya gelen yakınları ve komşuları basın mensuplarına konuştu. Ergül İ'nin eşiyle aralarında daha önceden alkol kullanımı nedeniyle tartışmaları olduğunu ifade eden komşusu Orhan İvgen, "Bayramda birleşelim, diye bir araya geliyorlar. Eşinin tekrar alkol kullandığını görünce tekrar ayrılmak istiyor. Bugün sabah onların işe gittiğini öğrenip, onların önüne çıkıp bıçaklandığını duyduk. Hanımıyla kayınvalidesi aynı fabrikada çalışıyor. Gelip direk saldırmış. " diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

EK GÖRÜNTÜ
-Hüseyin İ fotoğraf
-Ergül İ. fotoğrafı
-Orhan İvgen ile röportaj
-Hüseyin İ'nin emniyete girişi
-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Olay yeri
-Yerdeki kan izleri
-Polis ekipleri
-Bıçak ve tüfekten görüntü

27.08.2018 - 10.04 Haber Kodu : 180827019

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