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- Eşi ile kayınvalidesini sokakta vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 13:49 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta  Hüseyin İ., eşi ile annesini sokak ortasında pompalı tüfek ve bıçakla yaralayarak kaçtı.

- Eşi ile kayınvalidesini sokakta vurdu

Murat SOLAK - Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta Hüseyin İ., eşi ile annesini sokak ortasında pompalı tüfek ve bıçakla yaralayarak kaçtı. Polis, tüfek ve bıçağı olay yerine bırakarak kaçan zanlı kocayı yakalayarak gözaltına alındı.
Akçaburgaz Mahallesi 3088. Sokak üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Ergül İ., ve annesi Ayşe Ö'nün yolları, sabah saatlerinde iş yerlerine giderken Hüseyin İ., tarafından kesildi. Kısa bir süre eşiyle tartışma yaşayan Hüseyin İ., yanında getirdiği pompalı tüfek ve bıçakla eşi ve annesini yaralayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan kadın ile annesini çevredeki hastanelere kaldırdı. Ayşe Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

POMPALI TÜFEK VE BIÇAK BULUNDU
Olay yerine gelen polis ekipleri, olayın gerçekleştiği yer ve çevresine şerit çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde olayda kullanılan pompalı tüfek, bıçak ve fişek olduğu görüldü. Ele geçirilen deliller incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Hüseyin İ.yi yakalayarak gözaltına aldı.
Öte yandan hastaneye yaralı kadın ve annesinin sağlık durumları hakkında bilgi almaya gelen yakınları ve komşuları basın mensuplarına konuştu. Ergül İ'nin eşiyle aralarında daha önceden alkol kullanımı nedeniyle tartışmaları olduğunu ifade eden komşusu Orhan İvgen, "Bayramda birleşelim, diye bir araya geliyorlar. Eşinin tekrar alkol kullandığını görünce tekrar ayrılmak istiyor. Bugün sabah onların işe gittiğini öğrenip, onların önüne çıkıp bıçaklandığını duyduk. Hanımıyla kayınvalidesi aynı fabrikada çalışıyor. Gelip direk saldırmış. " diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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