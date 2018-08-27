Eşi ile kayınvalidesini sokakta vurdu (Ek)

Murat SOLAK - Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta Hüseyin İ., eşi ile annesini sokak ortasında pompalı tüfek ve bıçakla yaralayarak kaçtı. Polis, tüfek ve bıçağı olay yerine bırakarak kaçan zanlı kocayı yakalayarak gözaltına alındı.

Akçaburgaz Mahallesi 3088. Sokak üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Ergül İ., ve annesi Ayşe Ö'nün yolları, sabah saatlerinde iş yerlerine giderken Hüseyin İ., tarafından kesildi. Kısa bir süre eşiyle tartışma yaşayan Hüseyin İ., yanında getirdiği pompalı tüfek ve bıçakla eşi ve annesini yaralayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan kadın ile annesini çevredeki hastanelere kaldırdı. Ayşe Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

POMPALI TÜFEK VE BIÇAK BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri, olayın gerçekleştiği yer ve çevresine şerit çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde olayda kullanılan pompalı tüfek, bıçak ve fişek olduğu görüldü. Ele geçirilen deliller incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Hüseyin İ.yi yakalayarak gözaltına aldı.