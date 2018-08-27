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 EŞİ İLE KAYINVALİDESİNİ VURDUĞU ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 19:09 | Son Güncelleme

  Haber: Çağatay KENARLI - Murat SOLAK /İSTANBUL DHA Esenyurt'ta Hüseyin İ., eşi ile annesini sokak ortasında pompalı tüfek ve bıçakla yaralayarak kaçtı.

Haber: Çağatay KENARLI - Murat SOLAK /İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta Hüseyin İ., eşi ile annesini sokak ortasında pompalı tüfek ve bıçakla yaralayarak kaçtı. Polis, tüfek ve bıçağı olay yerine bırakarak kaçan zanlı kocayı yakalayarak gözaltına aldı.Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Hüseyin İ.'nin ateş etme anları görülüyor. Hüseyin İ. daha sonra olay yerinden koşarak kaçıyor.

Görüntü Dökümü:
(GÜVENLİK KAMERASI)
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- Olay anının görüntüleri

27.08.2018 - 18.58 Haber Kodu : 180827157

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