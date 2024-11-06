HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eşi işten çıkartılınca kendi işini kurdu... Patron oldu! 4 kişiye istihdam sağlayan kadına şimdi iş yağıyor

Eşi işten çıkartılınca kendi işini kurdu... Patron oldu! 4 kişiye istihdam sağlayan kadına şimdi iş yağıyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.11.2024 10:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Şenel, eşi işten çıkarılınca kendi işinin patronu oldu! Önce sos ve reçeller yapıp sattı sonra eşinin yeni girdiği iş yeriyle anlaşıp yemek yapmaya başladı. Birikimiyle aldığı bileziğini bozdurarak dükkan açtı. Şenel, 4 kişiye istihdam sağladığını da belirtti.

Eşi işten çıkartılınca kendi işini kurdu... Patron oldu! 4 kişiye istihdam sağlayan kadına şimdi iş yağıyor

Özel sektörde çalışan Ünal Şenel, pandemi zamanında işsiz kaldı. Ardından eşi Ayşe Tuba Şenel, sos ve reçeller yaparak çevresine satmaya başladı. Daha sonra Elazığ’ın yöresel yemeklerini yaparak satmaya devam eden Şenel, eşinin yeniden işe girdiği firmaya günlük yemek vermeye başladı. Bu süre zarfında biriktirdiği para ile kendine bir bilezik alan Şenel, kendine ait bir iş yeri açmak istedi. Kızını dershaneye kayıt için götüren Şenel, Ataşehir Mahallesi'nde kiralık bir dükkan gördü.

AW323301_01

4 SENEDİR KENDİ İŞİNİN PATRONU

Eşiyle konuşan Şenel, altınlarını bozarak ‘Ayşe Ananın Mutfağı’ adlı dükkan açtı. 4 senedir 2 kızının ve eşinin desteği ile gece gündüz demeden mücadele eden Şenel, aynı zamanda 4 kişiye de istihdam sağladı. Basamakları bir bir alın teri ve azim ile çıkan Şenel, kendi işinin patronu oldu. Sevimli dükkanında ekibiyle birlikte yöresel ev yemekleri, meze, kurabiye ve pasta çeşitleri çıkaran Şenel, müşterilerinin taleplerine yetişmeye çalışıyor.

AW323301_02

EŞİMİN İŞSİZ KALMASI DOLASIYLA BU FİKRİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Pandemi sürecinde eşinin işsiz kaldığını dile getiren Ayşe Tuba Şenel, “Bu işe pandeminin içerisinde başladık. Eşimin işsiz kalması dolasıyla neler yapabiliriz diye düşünürken çok sevdiğimiz bir arkadaşımız bize fikir verdi. Elimin çok lezzetli olduğunu söyledi. Kafamızda bir soru işareti oldu ne yapabilir diye düşünürken ilk olarak sos ve reçellerimiz ile başladık. Daha sonra içli ve kavurmalı gömme, zeytin yağlı sarma, su böreği yaptık. Bunları evde yapmaya başladım. Eşim de ardından bir işe başladı. İş yeri sahibi bizim evden işyerine 15-20 kişilik yemek istedi. Evde 20 kişilik yemek benim için zor oluyordu ama onu da başardık” dedi.

AW323301_09

“KIZLARIMIZ, EŞİM VE BEN BİRBİRİMİZE KENETLENEREK İŞLETMEMİZİ KURDUK”

Eşinin sürekli bir dükkan açma isteğinin olduğunu dile getiren Şenel, ''Açıkçası ticaret konusunda risk almak istemiyordum. Çünkü kendime çok fazla güvenmiyordum. Elimizde hiçbir sermaye yoktu. Kızımı dershaneye yazdırırken bu dükkanı gördük. Eşime burayı tutalım dedi. Pandemi zamanında yaptığım birikim ile bilezik yapmıştım. O bileziği bozalım dedim, birkaç tane de ufak tefek altın vardı. Onları bozduk ve işe girdik. Basamak basamak ilerledik ve 4’üncü yılımıza girdik. Kızlarımız, eşim ve ben birbirimize kenetlenerek işletmemizi kurduk. İnşallah çok uzun yıllar devam eder” diye konuştu.

AW323301_11

BÜYÜTMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

İşletmede bir patronun olmadığını aktaran Şenel, “Ayşe Ana var. Eşim, kızlarım ve müşterilerim bile bana Ayşe Ana diye seslenir. Ayşe Ana lakabına uyum sağladım. Bu isim çocuklarımızdan çıktı. Şuanda işletmemizde 4 kişi çalışıyor. İleride işletmeyi büyüterek sürdürmeyi istiyoruz. Gönül ister ki daha fazla olsun. Daha fazla kadını istihdam edelim. Bu benim en büyük hedeflerimden bir tanesidir. Büyüsek bile yine işletmemizde her şey el emeği göz nuru olacak. Makine kullanmamaya kararlıyım. Hem el ve ev usulü deyip hedeflerimizi büyüteceğiz” şeklinde konuştu.

AW323301_13

''MUTFAĞIMIZ AÇIK VE ŞEFFAF''

Birçok lezzeti dükkanında bulunduran Şenel, ''Elazığ yöresine içi dışı etli içli köftemiz, kavurmalı kömmemiz, tere yağlı su böreği, kuru börek, dolanger, baklava var. Aynı zamanda meze, kurabiye ve pasta çeşitlerimiz var. Mutfağımız açık ve şeffaf. Müşterimizin en çok da hoşuna giden durumlardan bir tanesi de budur. Çünkü temizlik ve hijyen konusuna daha çok önem gösteriyoruz. Bu da müşterilerimizin çok hoşuna gidiyor. Aynı zamanda dışarı siparişlerimiz de var. Müşteri bizden ne istiyorsa tüm ürünleri reçete gönderiyoruz” dedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
iş insanı patron yemek
En Çok Okunan Haberler
ABD seçimlerinde Trump önde, Süleyman Soylu'dan dikkat çeken çıkış: ABD müesses nizamı kaybetti!

ABD seçimlerinde Trump önde, Süleyman Soylu'dan dikkat çeken çıkış: ABD müesses nizamı kaybetti!

Dolar harekete geçti, altın fiyatları... Piyasalarda Trump etkisi!

Dolar harekete geçti, altın fiyatları... Piyasalarda Trump etkisi!

Telefon ekranını görenler neye inanacağını şaşırdı

Telefon ekranını görenler neye inanacağını şaşırdı

Trump ile Harris arasındaki yarışı kim kazanacak? ABD seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı: Bir aday önde gidiyor!

Trump ile Harris arasındaki yarışı kim kazanacak? ABD seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı: Bir aday önde gidiyor!

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler şoku! Real Madrid'deki iplerini koparttı

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler şoku! Real Madrid'deki iplerini koparttı

Trump'tan zafer konuşması: Savaşları durduracağım!

Trump'tan zafer konuşması: Savaşları durduracağım!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kışı sevdiren kaliteli, rahat ve fonksiyonel montlar indirime girdi

Kışı sevdiren kaliteli, rahat ve fonksiyonel montlar indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.