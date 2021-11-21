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  4. Eşi kapıyı açmadığı için tüfekle ateş eden koca tutuklandı

Eşi kapıyı açmadığı için tüfekle ateş eden koca tutuklandı

21.11.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da, boşanma aşamasındaki eşi Çınar Uğur'un oturduğu eve gelen ve kapıyı açmamasına sinirlenerek tüfekle ateş açarak kaçtıktan polis ekiplerince gözaltına alınan Hamza Uğur tutuklandı.

Eşi kapıyı açmadığı için tüfekle ateş eden koca tutuklandı

Olay, 19 Kasım'da İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşi Hamza Uğur, 4 katlı apartmanın 3'üncü katında 2 çocuğuyla yaşayan Çınar Uğur'un evine geldi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ

Hamza Uğur, çaldığı kapının açılmamasına öfkelenerek yanında getirdiği tüfekle ateş açtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine aralarında özel harekatçıların da bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İŞYERİNE GİRERKEN YAKALANDI

Hamza Uğur, olaydan sonra kaçarken, Çınar Uğur ve 2 çocuğu evden çıkarılarak polis merkezine götürüldü. Kaçan şüpheli koca, bir süre sonra polisler tarafından işyerine girerken yakaladı.

Gözaltına alınan Hamza Uğur, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Malatya silahlı saldırı
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