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Eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 23:30 | Son Güncelleme

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdüğü iddiasıyla aranan Mehmet Salih Bulga, Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı - Bulga, tutuklanarak cezaevine konuldu

MARDİN (AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 20 Aralık’ta Işıkyaka köyünde şiddet gördüğü gerekçesiyle babaevine sığınan eşi Rojda Bulga (26), kayınpederi Eyyüp ve kayınvalidesi Sadiye Andiç'i silahla öldürdükten sonra kaçtığı iddia edilen Mehmet Salih Bulga, Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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cinayet mardin Mazıdağı

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