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  4. Eşi kayıp ihbarında bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk çıktı: Karısı, sevgilisinin öldürdüğünü itiraf etti

Eşi kayıp ihbarında bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk çıktı: Karısı, sevgilisinin öldürdüğünü itiraf etti

29.06.2024 16:10
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Afyonkarahisar'da kan donduran cinayet! Bir kadın 5 yıllık eşi hakkında kayıp ihbarında bulundu. Ekipler şahsı boş bir arazide aracının içinde tek kurşunla öldürülmüş halde buldu. Soruşturma derinleştirilince kadın sevgilisinin kocasını öldürdüğünü itiraf etti.

Eşi kayıp ihbarında bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk çıktı: Karısı, sevgilisinin öldürdüğünü itiraf etti

Afyonkarahisar'da karısının hakkında kayıp ihbarında bulunduğu 24 yaşındaki kocası boş arazide park halinde bulunan otomobilinin içerisinde kafasından vurulmuş halde bulundu. Olay sonrası ölen şahsın 5 yıllık karısı ve sevgilisi olduğu iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

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TEK KURŞUNLA VURULDUĞU TESPİT EDİLDİ

Olay, Dinar ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Z.Ç. (24) 5 yıllık kocası H.Ç.'nin gece geç saatlerde evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini söyleyerek polise başvurdu. Şahsı aramam çalışması başlatan ekipler H.Ç.'nin aracının TOKİ 2. etap konutlarının arkasında boş arazide park halinde olduğunu belirledi. Ardından aracın başına giden ekipler otomobilin kapısının açtıklarında H.Ç.'nin şoför koltuğun da hareketsiz yattığını belirledi. Ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri H.Ç.'nin kafasından tek kurşun ile vurulduğunu tespit etti.

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KARISI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler kocası hakkında kayıp ihbarında bulunan karısı B.Z.Ç.'yi gözaltına aldı. Şahsın telefonunu inceleyen ekipler B.Z.Ç. ile aralarında gönül ilişkisi bulunduğu belirlenen İ.Ö.'yü gözaltına aldı. B.Z.Ç.i ifadesinde kocasını İ.Ö.'nün öldürdüğünü itiraf ederken, İ.Ö., ise cinayeti doğrulayarak olayda kullandığı silahı ise kaçış istikametinde bir araziye attığını beyan etti. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, gün içerisinde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. (İHA)

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AW236596_04Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Afyonkarahisar yasak aşk
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