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Eşi korkunç manzarayla karşılaştı! Bunalıma giren doktor intihar etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 23:03 | Son Güncelleme

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir sağlık ocağında aile hekimi olduğu öğrenilen doktor Musa A.(48), oturduğu apartmanın çatı katındaki kömürlüğünde kendini asarak intihar etti. İntihar eden doktorun cansız bedenini eşi buldu.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Alaşehir ilçesindeki bir apartmanın kömürlüğünde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Dr. Musa A., akşam saatlerinde oturduğu apartmanın çatı katındaki kömürlüğüne giderek kendini iple astı.

Eşinin eve gelmemesi üzerine durumdan şüphelenen Fatma A., ilk önce apartmanın yakınında bulunan bir kahvehaneye gitti. Burada eşini bulamayan Fatma A., oturdukları apartmanın kömürlüğüne çıktığında Musa A.'yı ipte asılı halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Musa A.'nın yaşadığının belirlemesi üzerine ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Musa A., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Musa A.'nın ölümü yakınlarını yasa boğdu.

Polis ekiplerin olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Alaşehir intihar

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